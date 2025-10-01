Компьютерный чип заработает, как "вечный двигатель": что с ним сделали ученые

Создан экспериментальный компьютерный чип, который повторно использует собственную энергию. Раньше такое неоднократное использование считалось невозможным.

Тестовый чип, получивший название Ice River, создали специалисты британской компании Vaire Computing, сообщает Science News. Он перерабатывает энергию, которую обычные компьютерные чипы тратят в виде тепла. "Ваш телефон или ноутбук потребит энергию один раз, а затем выбрасывает ее", – поясняет один из создателей чипа Майкл Франк. По сути, тепло, которое выделяется, когда устройство работает на полную мощность, является потерянной энергией.

Новый чип потребляет примерно на 30% меньше энергии, чем обычный чип, выполняющий те же вычисления. К тому же, система повторно использует часть электроэнергии, а не тратит ее впустую в виде тепла.

IceRiver использует подход, называемый адиабатическим вычислением, при котором напряжение постепенно увеличивается и уменьшается. Это похоже на маятник, – система может частично поддерживать свою работу и повторно использовать энергию в следующих операциях. Важно, что источник питания, отвечающий за все это, размещен на самом чипе.

Правда, такой тип технологий еще не скоро станет более распространенным. "Адиабатические вычисления – это медленный процесс", – признают исследователи. Так как экспериментальные чипы не нагреваются подобно обычным, их можно разместить плотнее, чтобы компенсировать более низкую скорость, – но это, в свою очередь, увеличивает стоимость.

Компания Vaire планирует найти способы эффективного масштабирования и повторного использования еще большего количества энергии. И если задача удастся и технологию можно будет масштабировать, это сделает искусственный интеллект дешевле и эффективнее.

