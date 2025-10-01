Комп'ютерний чип запрацює, як "вічний двигун": що з ним зробили вчені

Створено експериментальний комп'ютерний чип, який повторно використовує власну енергію. Раніше таке неодноразове використання вважалося неможливим.

Тестовий чип, що отримав назву Ice River, створили фахівці британської компанії Vaire Computing, повідомляє Science News. Він переробляє енергію, яку звичайні комп'ютерні чипи витрачають у вигляді тепла. "Ваш телефон або ноутбук споживе енергію один раз, а потім викидає її", — пояснює один із творців чипа Майкл Франк. По суті, тепло, яке виділяється, коли пристрій працює на повну потужність, є втраченою енергією.

Новий чип споживає приблизно на 30% менше енергії, ніж звичайний чип, що виконує ті самі обчислення. До того ж, система повторно використовує частину електроенергії, а не витрачає її даремно у вигляді тепла.

IceRiver використовує підхід, званий адіабатичним обчисленням, за якого напруга поступово збільшується і зменшується. Це схоже на маятник, — система може частково підтримувати свою роботу і повторно використовувати енергію в наступних операціях. Важливо, що джерело живлення, яке відповідає за все це, розміщене на самому чипі.

Щоправда, такий тип технологій ще не скоро стане більш поширеним. "Адіабатичні обчислення — це повільний процес", — визнають дослідники. Оскільки експериментальні чипи не нагріваються подібно до звичайних, їх можна розмістити щільніше, щоб компенсувати нижчу швидкість, — але це, своєю чергою, збільшує вартість.

Компанія Vaire планує знайти способи ефективного масштабування та повторного використання ще більшої кількості енергії. І якщо завдання вдасться і технологію можна буде масштабувати, це зробить штучний інтелект дешевшим та ефективнішим.

