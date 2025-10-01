Новая батарея Liebherr LPO 100 успешно заменила дизельные генераторы: как это возможно

Немецкая компания Liebherr, работающая в сфере тяжелого машиностроения, испытывает мобильную электростанцию LPO 100 в Австрии.

Систем накопления емкостью 94 киловатт-часа питает кран и ручные инструменты на строительной площадке в труднодоступной горной местности, заменив собой дизельный генератор. Об этом пишет издание InsideEVS.

В долине Гроссарль в регионе Понгау в Зальцбурге австрийский Центр по борьбе с ливнями и лавинами начал строить барьер для защиты местных жителей от наводнений, оползней и лавин. Для этого потребовался электрический кран мощностью 34 кОм и другие инструменты.

Система хранения LPO 100 от Liebherr заменила генератор Фото: Liebherr

Стройплощадку подключили к электросети на ближайшей ферме, но мощности не хватало для электроснабжения всего объекта. Батарея LPO 100 служит буфером компенсации напряжением и защиты от скачков, которые часто достигают 100 киловольт-ампер, или 80 киловатт, учитывая коэффициент мощности 0,8.

Аккумулятор позволяет строителям работать весь день, а ночью заряжается. В солнечную погоду несколько солнечных панелей подзаряжают его и в светлое время суток.

Батарея LPO 100 получает энергию от сети и солнечных панелей Фото: Liebherr

По подсчетам Liebherr, за четыре месяца LPO 100 сэкономила около 8 тысяч литров дизельного топлива, которые мог сжечь генератор. Кроме того, не пришлось отправлять в горы бензовоз. В Австрии литр дизельного топлива стоит 1,4 евро, поэтому общая сумма составила бы около 11 200 евро.

Liebherr предлагает различные версии мобильных систем накопления энергии. Liebherr LPO емкостью от 39 до 156 кВт⋅ч оснащена несколькими входными и выходными разъемами, подходящими для большинства рабочих площадок. Входы включают в себя разъемы 16 А при 230 В и 32 А при 400 В, а выходные — до 125 А при 400 В.

