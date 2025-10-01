Нова батарея Liebherr LPO 100 успішно замінила дизельні генератори: як це можливо
Німецька компанія Liebherr, що працює у сфері важкого машинобудування, випробовує мобільну електростанцію LPO 100 в Австрії.
Систем накопичення ємністю 94 кіловат-години живить кран і ручні інструменти на будівельному майданчику у важкодоступній гірській місцевості, замінивши собою дизельний генератор. Про це пише видання InsideEVS.
У долині Гроссарль у регіоні Понгау в Зальцбурзі австрійський Центр із боротьби зі зливами та лавинами почав будувати бар'єр для захисту місцевих жителів від повеней, зсувів і лавин. Для цього знадобився електричний кран потужністю 34 кОм та інші інструменти.
Будмайданчик підключили до електромережі на найближчій фермі, але потужності не вистачало для електропостачання всього об'єкта. Батарея LPO 100 слугує буфером компенсації напругою та захисту від стрибків, що часто сягають 100 кіловольт-ампер, або 80 кіловат, враховуючи коефіцієнт потужності 0,8.
Акумулятор дає змогу будівельникам працювати весь день, а вночі заряджається. У сонячну погоду кілька сонячних панелей підзаряджають його і в світлий час доби.
За підрахунками Liebherr, за чотири місяці LPO 100 заощадила близько 8 тисяч літрів дизельного палива, які міг спалити генератор. Крім того, не довелося відправляти в гори бензовоз. В Австрії літр дизельного палива коштує 1,4 євро, тож загальна сума становила б близько 11 200 євро.
Liebherr пропонує різні версії мобільних систем накопичення енергії. Liebherr LPO ємністю від 39 до 156 кВт⋅год оснащена кількома вхідними і вихідними роз'ємами, придатними для більшості робочих майданчиків. Входи містять роз'єми 16 А при 230 В і 32 А при 400 В, а вихідні — до 125 А при 400 В.
