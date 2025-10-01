Солнечную энергию теперь можно передавать при помощи лазера: панели можно выбросить

Калифорнийский стартап Aetherflux готовится к запуску спутников, которые будут собирать солнечную энергию в космосе и передавать ее на Землю с помощью лазеров.

Идея проста: в космосе нет облаков, и солнце светит всегда. Разместив там солнечные панели, можно получать энергию круглосуточно. Стартап Aetherflux, возглавляемый сооснователем фирмы Robinhood Байджу Бхаттом, планирует запустить целую систему из таких спутников. Они будут накапливать электричество и транслировать его на Землю в виде инфракрасных лазерных лучей на сеть наземных станций, пишет CNBC.

В отличие от более масштабных проектов такого рода, здесь Aetherflux делает ставку на рой компактных спутников. "Когда один из них пролетает над наземной станцией, он передает ей энергию. Затем, двигаясь дальше по орбите, он находит следующую станцию и начинает взаимодействовать уже с ней", — объясняет предприниматель.

Первым заказчиком станет Министерство обороны США. Для военных это решение жизненно важной проблемы — обеспечения электричеством передовых баз без необходимости в уязвимых караванах с дизельными генераторами. Именно этот контракт привлек крупных инвесторов, включая фонд Breakthrough Energy Ventures, принадлежащий Биллу Гейтсу. По мнению вкладчиков, работа с крупными клиентами вроде Пентагона позволит быстро масштабировать технологию и сделать ее доступной для коммерческого рынка. Общий объем инвестиций в стартап уже составил $60 млн.

Aetherflux — не единственная компания, работающая в этом направлении. Аналогичные проекты развивают Cal-Tech, Virtus Solis и британская Space Solar. Китай тоже анонсировал планы по строительству километровой солнечной станции в космосе.

Главный вызов для всех подобных инициатив — высокая стоимость. Тем не менее по мере технологического прогресса и снижения цен на запуск ракет, космическая солнечная энергетика будет стремительно модернизироваться уже в ближайшие годы.

