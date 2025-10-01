Сонячну енергію тепер можна передавати за допомогою лазера: панелі можна викинути

Каліфорнійський стартап Aetherflux готується до запуску супутників, які збиратимуть сонячну енергію в космосі і передаватимуть її на Землю за допомогою лазерів.

Ідея проста: у космосі немає хмар, і сонце світить завжди. Розмістивши там сонячні панелі, можна отримувати енергію цілодобово. Стартап Aetherflux, очолюваний співзасновником фірми Robinhood Байджу Бхаттом, планує запустити цілу систему з таких супутників. Вони накопичуватимуть електрику і транслюватимуть її на Землю у вигляді інфрачервоних лазерних променів на мережу наземних станцій, пише CNBC.

На відміну від більш масштабних проектів такого роду, тут Aetherflux робить ставку на рій компактних супутників. "Коли один із них пролітає над наземною станцією, він передає їй енергію. Потім, рухаючись далі по орбіті, він знаходить наступну станцію і починає взаємодіяти вже з нею", — пояснює підприємець.

Першим замовником стане Міністерство оборони США. Для військових це розв'язання життєво важливої проблеми — забезпечення електрикою передових баз без необхідності у вразливих караванах із дизельними генераторами. Саме цей контракт привернув великих інвесторів, включно з фондом Breakthrough Energy Ventures, що належить Біллу Гейтсу. На думку вкладників, робота з великими клієнтами на кшталт Пентагону дасть змогу швидко масштабувати технологію і зробити її доступною для комерційного ринку. Загальний обсяг інвестицій у стартап уже склав $60 млн.

Aetherflux — не єдина компанія, що працює в цьому напрямку. Аналогічні проєкти розвивають Cal-Tech, Virtus Solis і британська Space Solar. Китай теж анонсував плани з будівництва кілометрової сонячної станції в космосі.

Головний виклик для всіх подібних ініціатив — висока вартість. Проте в міру технологічного прогресу і зниження цін на запуск ракет, космічна сонячна енергетика буде стрімко модернізуватися вже в найближчі роки.

