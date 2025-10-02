Китайские солнечные панели массово ставят в одной стране: почему они заняли 95% рынка

Китайские солнечные панели почти полностью захватили рынок Южной Кореи, вытеснив местных производителей. Их доля превысила 95%, в то время как 5 лет назад она составляла всего 38%. Похоже, что модули КНР уже не просто выгодны по цене: они приобретают технологическое преимущество.

Если раньше считалось, что китайские компании выигрывают за счет дешевизны сборки, то теперь они доминируют и в производстве ячеек. Это главный компонент солнечных панелей, преобразующий свет в электричество. Доля южнокорейских ячеек на домашнем рынке упала с 50% в 2019-м до катастрофических 4% в прошлом году, пишет The Chosun.

Динамика в цифрах

За последние годы отрасль изменилась до неузнаваемости. По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, доля китайских солнечных ячеек росла стремительно:

2019 год: 38%

2021 год: 63%

2023 год: 74%

2024 год: 95%

Одновременно с этим присутствие на рынке местных производителей только сокращалось: 50% в 2019 году, 35% в 2021-м, 25% в 2023-м и, наконец, 4% в 2024-м. Другие импортеры, такие как Тайвань, США и Япония, практически полностью исчезли с рынка — их доля упала с 11% до менее чем 0,1%.

Причины ситуации

По мнению аналитиков, имела место однобокая политика предыдущего правительства. Чиновники гнались за количественными показателями по внедрению "зеленых" мощностей, игнорируя поддержку и развитие отечественных изготовителей. В результате корейский рынок заполонили дешевые китайские панели, а местные бренды не выдержали конкуренции.

"Потеря рынка готовых модулей была связана с тем, что мы не могли производить их так же дешево. Но то факт, что мы уступили китайцам на рынке ячеек уже говорит об отставании в технологиях. Корни солнечной индустрии Южной Кореи под угрозой", — заявил источник в одной из корпораций.

Эксперты призывают срочно менять внутреннюю политику. В бюджете страны на 2026 год финансирование расширения возобновляемой энергетики увеличено на 99%, тогда как на исследования и разработки выделяют всего 7%. Таким образом, власти продолжают делать ставку на количество работающей техники, но не хотят вкладываться в качество и технологическую оптимизацию, чтобы снизить зависимость от Китая.

Раньше Фокус писал, как солнечную энергию теперь можно передавать при помощи лазера. Калифорнийский стартап Aetherflux готовится к запуску спутников, которые будут собирать солнечную энергию в космосе и передавать ее на Землю с помощью лазеров.