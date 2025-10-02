Китайські сонячні панелі масово ставлять в одній країні: чому вони зайняли 95% ринку

Китайські сонячні панелі майже повністю захопили ринок Південної Кореї, витіснивши місцевих виробників. Їхня частка перевищила 95%, тоді як 5 років тому вона становила лише 38%. Схоже, що модулі КНР уже не просто вигідні за ціною: вони набувають технологічної переваги.

Якщо раніше вважалося, що китайські компанії виграють завдяки дешевизни збірки, то тепер вони домінують і у виробництві осередків. Це головний компонент сонячних панелей, що перетворює світло на електрику. Частка південнокорейських осередків на домашньому ринку впала з 50% у 2019-му до катастрофічних 4% минулого року, пише The Chosun.

Динаміка в цифрах

За останні роки галузь змінилася до невпізнання. За даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, частка китайських сонячних осередків зростала стрімко:

2019 рік: 38%

2021 рік: 63%

2023 рік: 74%

2024 рік: 95%

Одночасно з цим присутність на ринку місцевих виробників тільки скорочувалася: 50% у 2019 році, 35% у 2021-му, 25% у 2023-му і, нарешті, 4% у 2024-му. Інші імпортери, як-от Тайвань, США та Японія, практично повністю зникли з ринку — їхня частка впала з 11% до менш ніж 0,1%.

Причини ситуації

На думку аналітиків, мала місце однобока політика попереднього уряду. Чиновники гналися за кількісними показниками щодо впровадження "зелених" потужностей, ігноруючи підтримку і розвиток вітчизняних виробників. У результаті корейський ринок заполонили дешеві китайські панелі, а місцеві бренди не витримали конкуренції.

"Втрата ринку готових модулів була пов'язана з тим, що ми не могли виробляти їх так само дешево. Але той факт, що ми поступилися китайцям на ринку осередків, уже свідчить про відставання в технологіях. Коріння сонячної індустрії Південної Кореї під загрозою", — заявило джерело в одній з корпорацій.

Експерти закликають терміново змінювати внутрішню політику. У бюджеті країни на 2026 рік фінансування розширення відновлюваної енергетики збільшено на 99%, тоді як на дослідження і розробки виділяють лише 7%. Отже, влада продовжує робити ставку на кількість техніки у дії, але не хоче вкладатися в якість і технологічну оптимізацію, щоб знизити залежність від Китаю.

Раніше Фокус писав, як сонячну енергію тепер можна передавати за допомогою лазера. Каліфорнійський стартап Aetherflux готується до запуску супутників, які збиратимуть сонячну енергію в космосі і передаватимуть її на Землю за допомогою лазерів.