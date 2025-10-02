Samsung безнадежно отстала: что за конкурент вдруг опередил компанию на рынке смартфонов (фото)

Samsung годами доминировала в нише складных смартфонов, но сейчас теряет свои позиции. В первой половине 2025 года Huawei заняла почти половину мирового рынка, обогнав южнокорейского IT-гиганта

Лишь двумя годами ранее лидерство Samsung казалось неоспоримым, но ситуация меняется. В первом квартале года складные аппараты бренда занимали только 20% сегмента, тогда как новинки Huawei захватили 48%, пишет Omdia.

Причины перемен

Успех Huawei стал результатом продуманной маркетинговой стратегии. В то время как Samsung сосредоточилась на двух основных моделях (Galaxy Z Fold и Z Flip), Huawei предложила рынку более разнообразную линейку устройств на разные бюджеты. В ее ассортименте есть премиальная тройная "раскладушка" Mate XT Ultimate стоимостью более $4000, а также более доступные модели: классический Mate X6 (от $1800), вертикальный Pura X (около $1000) и даже бюджетный по меркам класса Nova Flip (около $750). Такой подход позволил компании охватить все ценовые сегменты.

Конечно, главную роль в столь впечатляющих продажах Huawei сыграл именно китайский рынок. В 2025 году он стал крупнейшим в мире по сбыту складных гаджетов показав рост на 33%. Сильные позиции бренда в Китае обеспечили компании выгодную общемировую статистику.

Samsung, в свою очередь, столкнулась с рядом проблем. Ее модельный ряд не столь обширен, а инновации в последнее меньше удивляют потребителей. Производитель пока не выпустил свой тройной складной смартфон, тогда как Huawei уже продает второе поколение таких флагманов. Таким образом, китайский техногигант приобрел технологическое первенство в этой перспективной нише мобильной техники.

Хотя складные телефоны все еще занимают всего 1-1,5% от общего рынка, сложно отрицать стратегическое значение сектора. "Раскладушки" не нацелены на массовость — это скорее демонстрация инноваций, R&D-потенциала и способности создавать премиальные продукты с высокой маржинальностью. Потеряв преимущество здесь, Samsung рискует повредить своему имиджу главного инноватора на рынке Android-смартфонов.

Прогноз аналитиков

Эксперты предрекают, что в 2026 году рынок складных устройств вырастет на 51%. Это означает, что противостояние в нем только начинается. Samsung, по слухам, уже готовит к выходу свой первый "трехстворчатый" аппарат, и вендору придется приложить немало усилий, чтобы вернуть прежние позиции.

