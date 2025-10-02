Новая линейка смартфонов Samsung: пользователи удивятся, но дело не в самих гаджетах

Samsung, похоже, снова меняет линейку своих новых смартфонов Galaxy S26. Раньше отказались от идеи выпускать версию Plus, но теперь обдумывают ее возвращение.

Компания возобновила разработку смартфона под кодовым названием M Plus, сообщает gizmochina.com со ссылкой на корейских инсайдеров.

Ранее в этом году Samsung представила три проекта для линейки Galaxy S26: M1 (S26 или S26 Pro), M2 (S26 Edge) и M3 (S26 Ultra). Замысел заключался в замене модели Plus на новую версию Edge. Так в Samsung рассчитывали сохранить актуальность среднего, промежуточного, варианта между базовой и Ultra-версией.

Но план не сработал, и выпущенный в мае 2025 года Galaxy S25 Edge фактически провалился на рынке. За последние четыре месяца Samsung выпустила всего около 300 тысяч устройств S25 Edge. Для компании это очень слабый показатель, ведь он даже меньше, чем 500 тысяч смартфонов Galaxy S25 Plus за аналогичный период прошлого года.

Так что брендинг Edge себя не оправдал, и компания решила вернуться к идее выпуска S26 Plus.

Пока неясно, продолжит ли Samsung выпускать модель Edge параллельно с Plus, или неудачный эксперимент будет свернут полностью. В любом случае, компании приходится относиться к своей флагманской линейке очень осторожно, отмечает издание: даже небольшие просчеты в этой сфере могут быстро привести к серьезным последствиям.

