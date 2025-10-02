Нова лінійка смартфонів Samsung: користувачі здивуються, але справа не в самих гаджетах

Samsung, схоже, знову змінює лінійку своїх нових смартфонів Galaxy S26. Раніше відмовилися від ідеї випускати версію Plus, але тепер обмірковують її повернення.

Компанія відновила розробку смартфона під кодовою назвою M Plus, повідомляє gizmochina.com з посиланням на корейських інсайдерів.

Раніше цього року Samsung представила три проєкти для лінійки Galaxy S26: M1 (S26 або S26 Pro), M2 (S26 Edge) і M3 (S26 Ultra). Задум полягав у заміні моделі Plus на нову версію Edge. Так у Samsung розраховували зберегти актуальність середнього, проміжного, варіанта між базовою і Ultra-версією.

Але план не спрацював, і випущений у травні 2025 року Galaxy S25 Edge фактично провалився на ринку. За останні чотири місяці Samsung випустила всього близько 300 тисяч пристроїв S25 Edge. Для компанії це дуже слабкий показник, адже він навіть менший, ніж 500 тисяч смартфонів Galaxy S25 Plus за аналогічний період минулого року.

Тож брендинг Edge себе не виправдав, і компанія вирішила повернутися до ідеї випуску S26 Plus.

Поки неясно, чи продовжить Samsung випускати модель Edge паралельно з Plus, чи невдалий експеримент буде згорнуто повністю. У будь-якому разі, компанії доводиться ставитися до своєї флагманської лінійки дуже обережно, зазначає видання: навіть невеликі прорахунки в цій сфері можуть швидко призвести до серйозних наслідків.

