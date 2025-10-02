Samsung безнадійно відстала: що за конкурент раптом випередив компанію на ринку смартфонів (фото)

Samsung роками домінувала в ніші складних смартфонів, але зараз втрачає свої позиції. У першій половині 2025 року Huawei зайняла майже половину світового ринку, обігнавши південнокорейського IT-гіганта

Лише двома роками раніше лідерство Samsung здавалося незаперечним, але ситуація змінюється. У першому кварталі року складні апарати бренду займали лише 20% сегмента, тоді як новинки Huawei захопили 48%, пише Omdia.

Причини змін

Успіх Huawei став результатом продуманої маркетингової стратегії. У той час як Samsung зосередилася на двох основних моделях (Galaxy Z Fold і Z Flip), Huawei запропонувала ринку більш різноманітну лінійку пристроїв на різні бюджети. В її асортименті є преміальна потрійна "розкладачка" Mate XT Ultimate вартістю понад $4000, а також більш доступні моделі: класичний Mate X6 (від $1800), вертикальний Pura X (близько $1000) і навіть бюджетний за мірками класу Nova Flip (близько $750). Такий підхід дозволив компанії охопити всі цінові сегменти.

Звичайно, головну роль у таких вражаючих продажах Huawei зіграв саме китайський ринок. У 2025 році він став найбільшим у світі зі збуту складних гаджетів, показавши зростання на 33%. Сильні позиції бренду в Китаї забезпечили компанії вигідну загальносвітову статистику.

Samsung, у свою чергу, зіткнулася з низкою проблем. Її модельний ряд не настільки великий, а інновації останнім часом менше дивують споживачів. Виробник поки що не випустив свій потрійний складаний смартфон, тоді як Huawei уже продає друге покоління таких флагманів. Таким чином, китайський техногігант здобув технологічну першість у цій перспективній ніші мобільної техніки.

Samsung Galaxy Z Fold 7 і Huawei Mate X6 Фото: YouTube

Хоча складні телефони все ще займають лише 1-1,5% від загального ринку, складно заперечувати стратегічне значення сектора. "Розкладачки" не націлені на масовість — це скоріше демонстрація інновацій, R&D-потенціалу і здатності створювати преміальні продукти з високою маржинальністю. Втративши перевагу тут, Samsung ризикує зашкодити своєму іміджу головного інноватора на ринку Android-смартфонів.

Прогноз аналітиків

Експерти передрікають, що 2026 року ринок складних пристроїв зросте на 51%. Це означає, що протистояння в ньому тільки починається. Samsung, за чутками, вже готує до виходу свій перший "тристулковий" апарат, і вендору доведеться докласти чимало зусиль, щоб повернути колишні позиції.

