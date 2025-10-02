Apple готовит крупную презентацию в октябре: каких новинок ждать (фото)
Хотя главная сентябрьская презентация Apple уже позади, компания, по слухам, готовит еще одно осеннее мероприятие. На нем ожидается анонс новых iPad Pro с чипом M5, обновленной MR-гарнитуры Vision Pro и второго поколения метки AirTag.
Осенние релизы Apple редко ограничиваются одними лишь iPhone. В октябре компания традиционно представляет новые компьютеры Mac и планшеты iPad, и этот год, похоже, не станет исключением. Все, что известно о грядущих новинках, собрали эксперты издания MacRumors.
iPad Pro M5
Флагманский планшет бренда обновят. iPad Pro следующего поколения будет построен на базе чипа Apple M5. Последний, вероятно, будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC. Помимо возросшей производительности, аппарат, по слухам, получит сразу две фронтальные камеры. Это позволит комфортно совершать видеозвонки как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации.
Vision Pro
Гарнитура смешанной реальности тоже получит апгрейд. Ожидается, что Vision Pro 2 оснастят более мощным чипом M4 или M5, а также более удобным ремешком для длительного ношения. Не исключено и появление новой расцветки Space Black.
Кроме того, по слухам, на 2027 год Apple планирует выпуск удешевленной версии шлема под названием Vision Air. Новинка будет стоить вдвое дешевле за счет отсутствия внешнего дисплея EyeSight и меньшего количества камер. Не исключено, что аксессуар анонсируют заранее.
AirTag 2
Долгожданное второе поколение поисковой метки. Главное нововведение — улучшенный чип сверхширокополосной связи (UWB), который втрое увеличит дальность и точность поиска. Вдобавок Apple усложнит конструкцию тега и сделает динамик более защищенным от взлома, чтобы злоумышленникам было труднее извлечь его для скрытой слежки.
Apple TV и HomePod mini
Медиаприставку Apple TV могут оснастить процессором A17 Pro для поддержки продвинутых функций Apple Intelligence. Еще гаджету приписывают фирменный чип связи Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7. Умная колонка HomePod mini 2, в свою очередь, может обзавестись новым чипом S9, поддержкой Wi-Fi 7, улучшенной аудиосистемой и модулем UWB второго поколения для более точного взаимодействия с другой техникой.
Что насчет Mac?
Здесь все менее однозначно. Хотя массовое производство MacBook Pro с чипами M5, M5 Pro и M5 Max уже не за горами, их анонс может быть перенесен на начало 2026 года. Если так и случится, то другие Mac, такие как iMac или Mac mini, скорее всего, тоже не покажут в этом году.
