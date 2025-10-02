Apple готовит крупную презентацию в октябре: каких новинок ждать (фото)

Хотя главная сентябрьская презентация Apple уже позади, компания, по слухам, готовит еще одно осеннее мероприятие. На нем ожидается анонс новых iPad Pro с чипом M5, обновленной MR-гарнитуры Vision Pro и второго поколения метки AirTag.

Осенние релизы Apple редко ограничиваются одними лишь iPhone. В октябре компания традиционно представляет новые компьютеры Mac и планшеты iPad, и этот год, похоже, не станет исключением. Все, что известно о грядущих новинках, собрали эксперты издания MacRumors.

iPad Pro оснастят чипом M5 Фото: macrumors.com

iPad Pro M5

Флагманский планшет бренда обновят. iPad Pro следующего поколения будет построен на базе чипа Apple M5. Последний, вероятно, будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC. Помимо возросшей производительности, аппарат, по слухам, получит сразу две фронтальные камеры. Это позволит комфортно совершать видеозвонки как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации.

Vision Pro

Гарнитура смешанной реальности тоже получит апгрейд. Ожидается, что Vision Pro 2 оснастят более мощным чипом M4 или M5, а также более удобным ремешком для длительного ношения. Не исключено и появление новой расцветки Space Black.

Гарнитура Apple Vision Pro Фото: macrumors.com

Кроме того, по слухам, на 2027 год Apple планирует выпуск удешевленной версии шлема под названием Vision Air. Новинка будет стоить вдвое дешевле за счет отсутствия внешнего дисплея EyeSight и меньшего количества камер. Не исключено, что аксессуар анонсируют заранее.

AirTag 2

Долгожданное второе поколение поисковой метки. Главное нововведение — улучшенный чип сверхширокополосной связи (UWB), который втрое увеличит дальность и точность поиска. Вдобавок Apple усложнит конструкцию тега и сделает динамик более защищенным от взлома, чтобы злоумышленникам было труднее извлечь его для скрытой слежки.

ТВ-приставка Apple TV Фото: macrumors.com

Apple TV и HomePod mini

Медиаприставку Apple TV могут оснастить процессором A17 Pro для поддержки продвинутых функций Apple Intelligence. Еще гаджету приписывают фирменный чип связи Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7. Умная колонка HomePod mini 2, в свою очередь, может обзавестись новым чипом S9, поддержкой Wi-Fi 7, улучшенной аудиосистемой и модулем UWB второго поколения для более точного взаимодействия с другой техникой.

Что насчет Mac?

Здесь все менее однозначно. Хотя массовое производство MacBook Pro с чипами M5, M5 Pro и M5 Max уже не за горами, их анонс может быть перенесен на начало 2026 года. Если так и случится, то другие Mac, такие как iMac или Mac mini, скорее всего, тоже не покажут в этом году.

Раньше Фокус писал, что "бюджетный" смартфон iPhone 17e разочарует потребителей. Инсайдеры раскрыли первые подробности о грядущем Phone 17e. В линейке Apple это будет очередной удешевленный вариант базового iPhone. Телефон оснастят мощным чипом, однако экран и единственная камера, похоже, не получат долгожданных апгрейдов.