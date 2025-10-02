Apple готує велику презентацію в жовтні: яких новинок чекати (фото)
Хоча головна вереснева презентація Apple вже позаду, компанія, за чутками, готує ще один осінній захід. На ньому очікується анонс нових iPad Pro з чіпом M5, оновленої MR-гарнітури Vision Pro і другого покоління мітки AirTag.
Осінні релізи Apple рідко обмежуються одними лише iPhone. У жовтні компанія традиційно представляє нові комп'ютери Mac і планшети iPad, і цей рік, схоже, не стане винятком. Все, що відомо про прийдешні новинки, зібрали експерти видання MacRumors.
iPad Pro M5
Флагманський планшет бренду оновлять. iPad Pro наступного покоління буде побудований на базі чіпа Apple M5. Останній, ймовірно, вироблятимуть за 3-нм техпроцесом TSMC. Крім збільшеної продуктивності, апарат, за чутками, отримає відразу дві фронтальні камери. Це дасть змогу комфортно здійснювати відеодзвінки як у вертикальній, так і в горизонтальній орієнтації.
Vision Pro
Гарнітура змішаної реальності теж отримає апгрейд. Очікується, що Vision Pro 2 оснастять потужнішим чипом M4 або M5, а також зручнішим ремінцем для тривалого носіння. Не виключена і поява нового забарвлення Space Black.
Крім того, за чутками, на 2027 рік Apple планує випуск здешевленої версії шолома під назвою Vision Air. Новинка коштуватиме вдвічі дешевше за рахунок відсутності зовнішнього дисплея EyeSight і меншої кількості камер. Не виключено, що аксесуар анонсують заздалегідь.
AirTag 2
Довгоочікуване друге покоління пошукової мітки. Головне нововведення — покращений чип надширокосмугового зв'язку (UWB), який втричі збільшить дальність і точність пошуку. До того ж Apple ускладнить конструкцію тега і зробить динамік більш захищеним від злому, щоб зловмисникам було важче витягти його для прихованого стеження.
Apple TV і HomePod mini
Медіаприставку Apple TV можуть оснастити процесором A17 Pro для підтримки просунутих функцій Apple Intelligence. Ще гаджету приписують фірмовий чип зв'язку Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7. Розумна колонка HomePod mini 2, зі свого боку, може обзавестися новим чипом S9, підтримкою Wi-Fi 7, поліпшеною аудіосистемою і модулем UWB другого покоління для точнішої взаємодії з іншою технікою.
Що щодо Mac?
Тут усе менш однозначно. Хоча масове виробництво MacBook Pro з чіпами M5, M5 Pro і M5 Max уже не за горами, їхній анонс може бути перенесений на початок 2026 року. Якщо так і станеться, то інші Mac, як-от iMac або Mac mini, найімовірніше, теж не покажуть цього року.
Раніше Фокус писав, що "бюджетний" смартфон iPhone 17e розчарує споживачів. Інсайдери розкрили перші подробиці про прийдешній Phone 17e. У лінійці Apple це буде черговий здешевлений варіант базового iPhone. Телефон оснастять потужним чипом, проте екран і єдина камера, схоже, не отримають довгоочікуваних апгрейдів.