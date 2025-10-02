Apple готує велику презентацію в жовтні: яких новинок чекати (фото)

Хоча головна вереснева презентація Apple вже позаду, компанія, за чутками, готує ще один осінній захід. На ньому очікується анонс нових iPad Pro з чіпом M5, оновленої MR-гарнітури Vision Pro і другого покоління мітки AirTag.

Осінні релізи Apple рідко обмежуються одними лише iPhone. У жовтні компанія традиційно представляє нові комп'ютери Mac і планшети iPad, і цей рік, схоже, не стане винятком. Все, що відомо про прийдешні новинки, зібрали експерти видання MacRumors.

iPad Pro оснастять чипом M5 Фото: macrumors.com

iPad Pro M5

Флагманський планшет бренду оновлять. iPad Pro наступного покоління буде побудований на базі чіпа Apple M5. Останній, ймовірно, вироблятимуть за 3-нм техпроцесом TSMC. Крім збільшеної продуктивності, апарат, за чутками, отримає відразу дві фронтальні камери. Це дасть змогу комфортно здійснювати відеодзвінки як у вертикальній, так і в горизонтальній орієнтації.

Vision Pro

Гарнітура змішаної реальності теж отримає апгрейд. Очікується, що Vision Pro 2 оснастять потужнішим чипом M4 або M5, а також зручнішим ремінцем для тривалого носіння. Не виключена і поява нового забарвлення Space Black.

Гарнітура Apple Vision Pro Фото: macrumors.com

Крім того, за чутками, на 2027 рік Apple планує випуск здешевленої версії шолома під назвою Vision Air. Новинка коштуватиме вдвічі дешевше за рахунок відсутності зовнішнього дисплея EyeSight і меншої кількості камер. Не виключено, що аксесуар анонсують заздалегідь.

AirTag 2

Довгоочікуване друге покоління пошукової мітки. Головне нововведення — покращений чип надширокосмугового зв'язку (UWB), який втричі збільшить дальність і точність пошуку. До того ж Apple ускладнить конструкцію тега і зробить динамік більш захищеним від злому, щоб зловмисникам було важче витягти його для прихованого стеження.

ТВ-приставка Apple TV Фото: macrumors.com

Apple TV і HomePod mini

Медіаприставку Apple TV можуть оснастити процесором A17 Pro для підтримки просунутих функцій Apple Intelligence. Ще гаджету приписують фірмовий чип зв'язку Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7. Розумна колонка HomePod mini 2, зі свого боку, може обзавестися новим чипом S9, підтримкою Wi-Fi 7, поліпшеною аудіосистемою і модулем UWB другого покоління для точнішої взаємодії з іншою технікою.

Що щодо Mac?

Тут усе менш однозначно. Хоча масове виробництво MacBook Pro з чіпами M5, M5 Pro і M5 Max уже не за горами, їхній анонс може бути перенесений на початок 2026 року. Якщо так і станеться, то інші Mac, як-от iMac або Mac mini, найімовірніше, теж не покажуть цього року.

