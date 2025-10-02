iPhone 17 Pro Max проиграл Galaxy S25 Ultra в точнейшем тесте скорости работы (видео)

Флагманский смартфон Samsung, несмотря на релиз в начале 2025-го, обошёл новейший iPhone 17 Pro Max в эталонном тесте быстродействия. Исторически новинки Apple в нем лидировали, но в этот раз Android-конкурент закрепил за собой однозначное первенство.

Galaxy S25 Ultra построен на Snapdragon 8 Elite — это уже не самый передовой чип Qualcomm, выпущенный в конце прошлого года. iPhone 17 Pro Max с более новым A19 Pro, тем не менее, не показал отрыва в быстродействии на практике. Напротив, в отношении скорости работы с софтом Samsung оказался впереди. Не исключено, что здесь сказалась разница не только в чистой мощи, но и в оптимизации ОС, пишет WCCF Tech.

Как проходил тест

Тест от YouTube-канала PhoneBuff проводился с помощью роботизированной руки, которая с максимальной точностью поочередно запускает одинаковый набор приложений на двух смартфонах в два круга. Первый круг показывает скорость "холодного" запуска с нуля, а второй — насколько хорошо устройства удерживают ПО в оперативной памяти.

В первом круге Galaxy S25 Ultra оторвался от iPhone 17 Pro Max на целых 14 секунд, в один момент опережая его на три приложения. Что примечательно, Android-гаджет быстрее справился с экспортом ролика из монтажной программы (традиционно сильная сторона iPhone) и шустрее загружал большую часть игр.

Первый круг:

Galaxy S25 Ultra: 2 минуты 2 секунды.

2 минуты 2 секунды. iPhone 17 Pro Max: 2 минуты 16 секунд.

Во втором раунде iPhone оказался слегка быстрее, что в целом сводится к разнице в скорости анимаций. Поскольку оба результата суммируются, этого не хватило, чтобы наверстать упущенное. Впрочем, здесь справедливо будет объявить паритет — оба телефона превосходно держат множество утилит в "оперативке", так что их не приходится подгружать заново.

Второй круг:

Galaxy S25 Ultra: 49 секунд.

49 секунд. iPhone 17 Pro Max: 47 секунд.

Тест скорости iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra от блогера PhoneBuff

Что это значит на практике

Главной причиной исхода эксперты называют программное обеспечение. Прошивку Galaxy S25 Ultra за месяцы продаж тщательно оптимизировали. В то же время iPhone 17 Pro Max функционирует на свежей iOS 26, которая, очевидно, еще нуждается в доработке.

В реальной жизни оба смартфона невероятно быстрые, и заметить разницу в несколько секунд при повседневной эксплуатации не выйдет. Это видно только при прямом сравнении. Впрочем, сам факт того, что Samsung на прошлогоднем чипе смог обойти новейший iPhone в тесте на скорость, — это знаковое достижение для Qualcomm и Android-сегмента. Судя по всему, многолетнее доминирование Apple по части процессоров уходит в прошлое.

