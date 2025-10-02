iPhone 17 Pro Max програв Galaxy S25 Ultra у найточнішому тесті швидкості роботи (відео)

Флагманський смартфон Samsung, незважаючи на реліз на початку 2025-го, обійшов новітній iPhone 17 Pro Max в еталонному тесті швидкодії. Історично новинки Apple у ньому лідирували, але цього разу Android-конкурент закріпив за собою однозначну першість.

Galaxy S25 Ultra побудований на Snapdragon 8 Elite — це вже не найпередовіший чип Qualcomm, випущений наприкінці минулого року. iPhone 17 Pro Max з більш новим A19 Pro, тим не менш, не показав відриву у швидкодії на практиці. Навпаки, щодо швидкості роботи з софтом Samsung виявився попереду. Не виключено, що тут далася взнаки різниця не тільки в чистій потужності, а й в оптимізації ОС, пише WCCF Tech.

Як проходив тест

Тест від YouTube-каналу PhoneBuff проводився за допомогою роботизованої руки, яка з максимальною точністю по черзі запускає однаковий набір додатків на двох смартфонах у два кола. Перше коло показує швидкість "холодного" запуску з нуля, а друге — наскільки добре пристрої утримують ПЗ в оперативній пам'яті.

У першому колі Galaxy S25 Ultra відірвався від iPhone 17 Pro Max на цілих 14 секунд, в один момент випереджаючи його на три додатки. Що примітно, Android-гаджет швидше впорався з експортом ролика з монтажної програми (традиційно сильний бік iPhone) і спритніше завантажував більшу частину ігор.

Перше коло:

Galaxy S25 Ultra: 2 хвилини 2 секунди.

2 хвилини 2 секунди. iPhone 17 Pro Max: 2 хвилини 16 секунд.

У другому раунді iPhone виявився злегка швидшим, що загалом зводиться до різниці у швидкості анімацій. Оскільки обидва результати підсумовуються, цього не вистачило, щоб надолужити згаяне. Втім, тут справедливо буде оголосити паритет — обидва телефони чудово тримають безліч утиліт в "оперативці", тож їх не доводиться довантажувати заново.

Друге коло:

Galaxy S25 Ultra: 49 секунд.

49 секунд. iPhone 17 Pro Max: 47 секунд.

Тест швидкості iPhone 17 Pro Max і Galaxy S25 Ultra від блогера PhoneBuff

Що це означає на практиці

Головною причиною результату експерти називають програмне забезпечення. Прошивку Galaxy S25 Ultra за місяці продажів ретельно оптимізували. Водночас iPhone 17 Pro Max функціонує на свіжій iOS 26, яка, очевидно, ще потребує доопрацювання.

У реальному житті обидва смартфони неймовірно швидкі, і помітити різницю в кілька секунд при повсякденній експлуатації не вийде. Це видно тільки при прямому порівнянні. Утім, сам факт того, що Samsung на торішньому чипі зміг обійти новітній iPhone у тесті на швидкість, — це знакове досягнення для Qualcomm і Android-сегмента. Судячи з усього, багаторічне домінування Apple щодо процесорів відходить у минуле.

Раніше Фокус повідомляв, що тест на міцність Samsung Galaxy S25 Ultra і iPhone 17 Pro Max виявив несподіваного лідера. Новий iPhone 17 Pro Max порівняли з титановим Galaxy S25 Ultra в жорсткому дроп-тесті. Результат виявився неоднозначним: обидва флагмани показали себе гідно, але у кожного знайшлися свої слабкі місця.