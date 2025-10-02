Мощнейший Android-смартфон с батареей на 8000 мАч: чем удивит Red Magic 11 Pro (фото)

Бренд Nubia официально назвал дату презентации игровых флагманов серии Red Magic 11 Pro. Смартфоны дебютируют 17 октября и получат самый мощный на рынке процессор, гигантский аккумулятор на 8000 мАч и подэкранную фронтальную камеру.

После нескольких недель тизеров Nubia наконец-то подтвердила, что в ближайшие недели покажет интересные гаджеты. Ожидается, что в линейку войдут две модели — Red Magic 11 Pro и 11 Pro+. По слухам, они получат одинаковую "начинку", но Pro+ версия будет доступна в максимальной конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища, пишет Gizmochina.

Главные фишки

Аппараты оснастят новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Решение обеспечит весомый скачок по производительности, что важно как для повседневного быстродействия, так и для высокой кадровой частоты в играх.

Огромный аккумулятор емкостью 8000 мАч, по слухам, уместят в корпус вполне нормальных размеров. Пожалуй, это рекордная цифра среди актуальных топовых смартфонов. В сочетании с энергоэффективным чипом такая АКБ обеспечить длительную автономность работы даже при максимально активной эксплуатации. Как и положено игровому флагману, Red Magic 11 Pro оборудован продвинутой системой охлаждения со встроенным мини-вентилятором и технологией жидкостного отвода тепла. При этом корпус будет защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Так будет выглядеть Red Magic 11 Pro Фото: ZTE

Дисплей и камеры

По традиции Red Magic установит плоские экраны без вырезов, поскольку фронтальная камера будет спрятана под дисплей. За безопасность будет отвечать ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев.

По слухам, разрешение селфи-модуля под экраном составит 50 Мп. Чтобы компенсировать ограничение пикселей, перекрывающих матрицу, компания наверняка вложилась в качественный фотосенсор. Кроме того, ожидается специальный чип для обработки касаний дисплея, который должен повысить отзывчивость в играх. Другие подробности и цены устройств производитель раскроет в ближайшие дни.

