Найпотужніший Android-смартфон із батареєю на 8000 мАг: чим здивує Red Magic 11 Pro (фото)

Бренд Nubia офіційно назвав дату презентації ігрових флагманів серії Red Magic 11 Pro. Смартфони дебютують 17 жовтня і отримають найпотужніший на ринку процесор, гігантський акумулятор на 8000 мАг і підекранну фронтальну камеру.

Після кількох тижнів тизерів Nubia нарешті підтвердила, що найближчими тижнями покаже цікаві гаджети. Очікується, що в лінійку увійдуть дві моделі — Red Magic 11 Pro і 11 Pro+. З чуток, вони отримають однакову "начинку", але Pro+ версія буде доступна в максимальній конфігурації з 24 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ сховища, пише Gizmochina.

Головні фішки

Апарати оснастять новітнім процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Рішення забезпечить вагомий стрибок за продуктивністю, що важливо як для повсякденної швидкодії, так і для високої кадрової частоти в іграх.

Величезний акумулятор ємністю 8000 мАг, за чутками, вмістять у корпус цілком нормальних розмірів. Мабуть, це рекордна цифра серед актуальних топових смартфонів. У поєднанні з енергоефективним чипом така АКБ забезпечить тривалу автономність роботи навіть при максимально активній експлуатації. Як і належить ігровому флагману, Red Magic 11 Pro обладнаний просунутою системою охолодження з вбудованим міні-вентилятором і технологією рідинного відведення тепла. При цьому корпус буде захищений від води і пилу за стандартом IP68.

Такий вигляд матиме Red Magic 11 Pro Фото: ZTE

Дисплей і камери

За традицією Red Magic встановить плоскі екрани без вирізів, оскільки фронтальна камера буде захована під дисплей. За безпеку відповідатиме ультразвуковий підекранний сканер відбитків пальців.

З чуток, роздільна здатність селфі-модуля під екраном складе 50 Мп. Щоб компенсувати обмеження пікселів, що перекривають матрицю, компанія напевно вклалася в якісний фотосенсор. Крім того, очікується спеціальний чип для опрацювання дотиків дисплея, який має підвищити чуйність в іграх. Інші подробиці і ціни пристроїв виробник розкриє найближчими днями.

