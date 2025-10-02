Cмартфоны могут резко подорожать: эксперты назвали неочевидную причину (фото)

Флагманские смартфоны в ближайшем будущем могут серьезно подорожать, и причина не только в инфляции. Ведущий мировой производитель чипов, TSMC, резко поднял цены на производство, что неизбежно скажется на стоимости будущих iPhone и Android-флагманов.

Новейшие процессоры этого года — Apple A19, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500 — производятся по самому совершенному на сегодня 3-нм техпроцессу TSMC N3P. Однако за переход на эту технологию производителям пришлось заплатить на 16-24% больше, чем за чипы предыдущего поколения, пишет China Times.

Цены уже растут

Это подорожание уже отразилось на ценах. Xiaomi подтвердила, что актуальный флагман Xiaomi 17 Pro в Китае стоит дороже прошлогодней модели (в диапазоне 5000-6000 юаней, тогда как за 16 Pro просили от 4500). Apple тоже впервые за несколько лет подняла начальную стоимость iPhone 17 Pro до $1099, хотя и добавила в базовую версию больше памяти (256 ГБ вместо 128).

Однако настоящий скачок цен ждет нас в 2026 году, когда производители начнут переходить на следующий, 2-нм техпроцесс. TSMC уже объявила, что производство чипов по этой технологии будет стоить на 50% дороже, чем по 3-нм. По прогнозам, стоимость одного флагманского чипа может достигнуть $280.

Изготовление процессоров на заводах TSMC Фото: China Times

Причина столь резкого роста — в колоссальных затратах на разработку и строительство новых заводов. TSMC, будучи монополистом в производстве передовых однокристальных систем, перекладывает эти расходы на своих клиентов — Apple, Qualcomm и MediaTek, а те, в свою очередь, — на производителей смартфонов.

Что будет дальше

Ситуацию усугубляет и дефицит на рынке памяти, вызванный бумом дата-центров, обеспечивающих работу ИИ. Не исключено, что из-за подорожания потребители будут менее охотно обновлять свои устройства, несмотря на улучшение производительности. В результате может случиться падение продаж в топовом сегменте, а телефоны среднего и бюджетного ценовых диапазонов станут более востребованными.

