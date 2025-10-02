Смартфони можуть різко подорожчати: експерти назвали неочевидну причину (фото)

Флагманські смартфони в найближчому майбутньому можуть серйозно подорожчати, і причина не тільки в інфляції. Провідний світовий виробник чипів, TSMC, різко підняв ціни на виробництво, що неминуче позначиться на вартості майбутніх iPhone і Android-флагманів.

Новітні процесори цього року — Apple A19, Snapdragon 8 Elite Gen 5 і MediaTek Dimensity 9500 — виробляються за найдосконалішим на сьогодні 3-нм техпроцесом TSMC N3P. Однак за перехід на цю технологію виробникам довелося заплатити на 16-24% більше, ніж за чіпи попереднього покоління, пише China Times.

Ціни вже зростають

Це подорожчання вже відбилося на цінах. Xiaomi підтвердила, що актуальний флагман Xiaomi 17 Pro у Китаї коштує дорожче за торішню модель (у діапазоні 5000-6000 юанів, тоді як за 16 Pro просили від 4500). Apple теж уперше за кілька років підняла початкову вартість iPhone 17 Pro до $1099, хоча й додала в базову версію більше пам'яті (256 ГБ замість 128).

Однак справжній стрибок цін чекає на нас у 2026 році, коли виробники почнуть переходити на наступний, 2-нм техпроцес. TSMC уже оголосила, що виробництво чипів за цією технологією коштуватиме на 50% дорожче, ніж за 3-нм. За прогнозами, вартість одного флагманського чипа може сягнути $280.

Виготовлення процесорів на заводах TSMC Фото: China Times

Причина такого різкого зростання — у колосальних витратах на розробку і будівництво нових заводів. TSMC, будучи монополістом у виробництві передових однокристальних систем, перекладає ці витрати на своїх клієнтів — Apple, Qualcomm і MediaTek, а ті, своєю чергою, — на виробників смартфонів.

Що буде далі

Ситуацію погіршує і дефіцит на ринку пам'яті, викликаний бумом дата-центрів, що забезпечують роботу ШІ. Не виключено, що через подорожчання споживачі будуть менш охоче оновлювати свої пристрої, незважаючи на поліпшення продуктивності. У результаті може статися падіння продажів у топовому сегменті, а телефони середнього і бюджетного цінових діапазонів стануть більш затребуваними.

