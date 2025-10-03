Ядерный синтез станет неисчерпаемым источником энергии: известно, когда это случится (фото)

Ядерный синтез давно обещает человечеству источник неисчерпаемой чистой энергии. Возможно, он перестанет быть научной фантастикой раньше, чем предполагалось. Эксперты заговорили о коммерческом внедрении технологии в ближайшее десятилетие.

Главный прорыв в этой области произошел в конце 2022 года. Тогда ученым из Ливерморской национальной лаборатории впервые удалось получить больше энергии от реакции синтеза, чем было затрачено на ее запуск. После столь знакового момента для термоядерной энергетики ученые ставят вопрос иного порядка: не "возможно ли это в принципе", а "когда ждать на рынке", пишет Fortune.

Что дает ядерный синтез

Это процесс, противоположный тому, что происходит в современных АЭС. Вместо того чтобы расщеплять тяжелые атомы, он, наоборот, соединяет (синтезирует) легкие, такие как водород, в более тяжелые, высвобождая колоссальное количество энергии. Аналогичным образом энергию производит Солнце и другие звезды.

Преимущество синтеза заключается в его "чистоте" и доступности, во всяком случае на этапе сбора ресурсов. Для работы термоядерного реактора нужны лишь вода и литий, которых на Земле в избытке. "Чтобы обеспечить одного человека энергией на всю жизнь, нужна ванна морской воды и литий размером с батарейку от ноутбука", — объясняет физик-ядерщик Энни Критчер. При этом процесс не создает долгоживущих радиоактивных отходов, в отличие от традиционных АЭС.

Оборудование для ядерного синтеза находится в разработке Фото: fortune.com

Когда ждать первых электростанций

После успеха в лаборатории за дело взялся бизнес. Десятки стартапов по всему миру, заручившись поддержкой техногигантов вроде Microsoft, Google, а также фонда Билла Гейтса, соревнуются за право построить первую коммерческую термоядерную электростанцию.

Commonwealth Fusion Systems (CFS): Лидер гонки, поддерживаемый Биллом Гейтсом, строит свой первый коммерческий реактор ARC в Вирджинии и планирует запустить его в начале 2030-х. Google уже подписала с ними контракт на покупку энергии.

Лидер гонки, поддерживаемый Биллом Гейтсом, строит свой первый коммерческий реактор ARC в Вирджинии и планирует запустить его в начале 2030-х. Google уже подписала с ними контракт на покупку энергии. Helion: Конкурент, поддерживаемый главой OpenAI Сэмом Альтманом, строит станцию для питания дата-центров Microsoft и также ставит целью начало 2030-х годов.

Конкурент, поддерживаемый главой OpenAI Сэмом Альтманом, строит станцию для питания дата-центров Microsoft и также ставит целью начало 2030-х годов. Inertia Enterprises: Стартап, основанный одним из авторов прорыва в Ливерморской лаборатории, планирует построить пилотную станцию к середине 2030-х.

Хотя первые станции могут появиться на горизонте 10 лет, аналитики из Wood Mackenzie считают, что значительную долю в мировом энергобалансе синтез займет не раньше 2050 года. Тем не менее, как только технология будет отработана, ее распространение может пойти по экспоненте, как это было с солнечными панелями.

"Трудно переоценить, насколько это важно. Доступность и стоимость электроэнергии сегодня — гигантский лимитирующий фактор для технологического прогресса. Устранение этих ограничений может стать таким же прорывным открытием, как изобретение парового двигателя перед промышленной революцией", — отмечает Билл Гейтс.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели стали главным источником энергии в Европе. Летом 2025-го бум солнечной энергетики в ЕС сделал ее один из ключевых источников электричества. Доля панелей в общей генерации превысила показатели атомных станций, ветряков и газа.