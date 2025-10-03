Ядерний синтез стане невичерпним джерелом енергії: відомо, коли це станеться (фото)

Ядерний синтез давно обіцяє людству джерело невичерпної чистої енергії. Можливо, він перестане бути науковою фантастикою раніше, ніж передбачалося. Експерти заговорили про комерційне впровадження технології в найближче десятиліття.

Головний прорив у цій галузі стався наприкінці 2022 року. Тоді вченим із Ліверморської національної лабораторії вперше вдалося отримати більше енергії від реакції синтезу, ніж було витрачено на її запуск. Після такого знакового моменту для термоядерної енергетики вчені ставлять питання іншого порядку: не "чи можливо це в принципі", а "коли чекати на ринку", пише Fortune.

Що дає ядерний синтез

Це процес, протилежний тому, що відбувається в сучасних АЕС. Замість того щоб розщеплювати важкі атоми, він, навпаки, з'єднує (синтезує) легкі, такі як водень, у більш важкі, вивільняючи колосальну кількість енергії. Аналогічним чином енергію виробляє Сонце та інші зірки.

Перевага синтезу полягає в його "чистоті" і доступності, у всякому разі на етапі збору ресурсів. Для роботи термоядерного реактора потрібні лише вода і літій, яких на Землі в надлишку. "Щоб забезпечити одну людину енергією на все життя, потрібна ванна морської води і літій розміром з батарейку від ноутбука", — пояснює фізик-ядерник Енні Крітчер. При цьому процес не створює довгоживучих радіоактивних відходів, на відміну від традиційних АЕС.

Обладнання для ядерного синтезу перебуває в розробці Фото: fortune.com

Коли чекати перших електростанцій

Після успіху в лабораторії за справу взявся бізнес. Десятки стартапів по всьому світу, заручившись підтримкою техногігантів на кшталт Microsoft, Google, а також фонду Білла Гейтса, змагаються за право побудувати першу комерційну термоядерну електростанцію.

Лідер перегонів, підтримуваний Біллом Гейтсом, будує свій перший комерційний реактор ARC у Вірджинії і планує запустити його на початку 2030-х. Google уже підписала з ними контракт на купівлю енергії. Helion: Конкурент, підтримуваний главою OpenAI Семом Альтманом, будує станцію для живлення дата-центрів Microsoft і також ставить за мету початок 2030-х років.

Хоча перші станції можуть з'явитися на горизонті 10 років, аналітики з Wood Mackenzie вважають, що значну частку у світовому енергобалансі синтез займе не раніше 2050 року. Проте, щойно технологія буде відпрацьована, її поширення може піти по експоненті, як це було з сонячними панелями.

"Важко переоцінити, наскільки це важливо. Доступність і вартість електроенергії сьогодні — гігантський лімітуючий фактор для технологічного прогресу. Усунення цих обмежень може стати таким же проривним відкриттям, як винахід парового двигуна перед промисловою революцією", — зазначає Білл Гейтс.

