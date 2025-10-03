Этого ждали все: Samsung поменяет дизайн прошивки One UI необычным образом (фото, видео)

Samsung готовится к одному из самых заметных визуальных обновлений прошивки One UI за последние годы. Компания планирует отказаться от привычного плоского дизайна и вернуть иконкам объем.

Первым на изменения обратил внимание инсайдер Ice Universe. В бета-версии One UI 8.5 ярлыки приложений получили частично трехмерный вид с использованием теней и плавных изгибов, пишет SamMobile.

Редизайн иконок в One UI 8.5 Фото: sammobile.com

Новый стиль значков означает, что бренд, по примеру Apple в iOS 26, начинает отходить от сугубо плоской эстетики в интерфейсе смартфонов. Samsung сделали иконки более "живыми" и объемными. Судя по первым скриншотам, апдейт затронет как стандартный, так и сторонний софт, придавая всей системе единый, более свежий вид. Не исключено, что решение задаст новый тренд в области UI для мобильных гаджетов.

Что еще нового

Помимо иконок, Samsung обновит и внутреннюю визуальную структуру фирменных утилит. Нижняя панель вкладок станет более компактной и овальной, а также лишится текстовых подписей, что сделает интерфейс чище и минималистичнее.

Новый стиль значков приложений на видео от инсайдера

Кроме того, в One UI 8.5 появится функция Notification Summary, которая будет составлять краткие сводки длинных сообщений и переписок в мессенджерах. Это позволит быстро понять суть диалога, не открывая его. Важно, что для приватности вся обработка текстов будет происходить локально на устройстве, без отправки данных в облако.

Полноценный релиз One UI 8.5 ожидается в начале 2026 года вместе с запуском флагманской серии смартфонов Galaxy S26.

Раньше Фокус писал, что в One UI 8.5 Samsung также улучшит камеры своих смартфонов интересным образом. Кроме прочих функций, будущая версия оболочки принесет профессиональные инструменты видеозаписи и поддержку 3D-съемки.