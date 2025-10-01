Картинка как в кино: Samsung улучшит камеры своих смартфонов в обновлении One UI 8.5 (фото)

Samsung готовит интересный апдейт фирменной прошивки. Кроме прочих функций, One UI 8.5 принесет профессиональные инструменты видеозаписи и поддержку 3D-съемки.

Главным нововведением станет поддержка LUT-пресетов (Look-Up Table) прямо в стандартном видеоредакторе. Это позволит легко и быстро накладывать профессиональную цветокоррекцию на ролики, снятые в формате LOG. Последний сохраняет максимум деталей для последующей обработки, пишет Android Authority.

Съемка в LOG-профиле дает максимальную гибкость на пост-продакшене, но, как правило, требует специальных знаний и компьютерного софта. Теперь же встроенная поддержка LUT-фильтров дает возможность применять готовые цветовые схемы ("Блокбастер", "Триллер", "Романтическая комедия" и т.д.) прямо на телефоне, получая "киношную" картинку без лишних усилий.

LUT-пресеты в приложении камеры One UI 8.5 Фото: X (Twitter)

Еще в коде приложения камеры обнаружены упоминания 3D-съемки и нового профессионального видеоформата APV (Advanced Professional Video). Судя по всему, трехмерные фото и видео можно будет просматривать на VR-гарнитурах в режиме виртуальной реальности. Правда, у функции будут ограничения: она будет совместима только с широкоугольной камерой и потребует хорошего освещения.

Формат APV, в свою очередь, обеспечивает видеозапись без видимых потерь качества и занимает на 20% меньше памяти в сравнении с аналогами. Кроме того, в "Галерее" появится опция конвертации APV-роликов в более распространенный HEVC.

Пока неясно, будут ли эти новшества эксклюзивными для будущих флагманов серии Galaxy S26, или Samsung выпустит их и для более старых устройств вместе с обновлением One UI 8.5.

