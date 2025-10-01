Тройной складной смартфон Samsung уже на подходе: что известно про интригующую новинку

Слухи о том, что Samsung работает над первым в своей истории тройным складным смартфоном, ходили уже довольно давно. А теперь просочилась информация, что заценить новинку можно будет совсем скоро.

Samsung может представить свой первый смартфон с тройным складыванием на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, пишет phonearena.com. Мероприятие пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

После этого предварительного показа Samsung может и запустить уже полноценные продажи в ноябре. Сначала новые смартфоны появятся на родине, в Южной Корее. Правда, первый тираж будет сравнительно небольшим – всего около 50 000 экземпляров (это даже меньше трети от обычного объема производства Samsung для своих телефонов).

Тем не менее, выход нового тройного Samsung станет важным событием, отмечает издание. Пока что монополистом в этой сфере является китайский бренд Huawei, уже предлагающий смартфоны с тройным сгибанием. Так что выпуск тройного Samsung будет означать начало настоящего соревнования, и, скорее всего, примеру Samsung и Huawei последуют и другие производители смартфонов.

Что касается цены нового смартфона Samsung, то предварительно она составит около 3000 долларов на старте продаж. Между прочим, тройной складной Huawei обойдется немного дешевле – он стоит примерно на 500 долларов меньше.

