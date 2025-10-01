Потрійний складаний смартфон Samsung уже на підході: що відомо про інтригуючу новинку

Чутки про те, що Samsung працює над першим у своїй історії потрійним складним смартфоном, ходили вже досить давно. А тепер просочилася інформація, що зацінити новинку можна буде зовсім скоро.

Related video

Samsung може представити свій перший смартфон із потрійним складанням на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, пише phonearena.com. Захід відбудеться в Південній Кореї з 31 жовтня по 1 листопада.

Після цього попереднього показу Samsung може і запустити вже повноцінні продажі в листопаді. Спочатку нові смартфони з'являться на батьківщині, в Південній Кореї. Щоправда, перший тираж буде порівняно невеликим — лише близько 50 000 екземплярів (це навіть менше третини від звичайного обсягу виробництва Samsung для своїх телефонів).

Проте, вихід нового потрійного Samsung стане важливою подією, зазначає видання. Поки що монополістом у цій сфері є китайський бренд Huawei, який вже пропонує смартфони з потрійним згинанням. Тож випуск потрійного Samsung означатиме початок справжнього змагання, і, найімовірніше, за прикладом Samsung і Huawei підуть й інші виробники смартфонів.

Що стосується ціни нового смартфона Samsung, то попередньо вона становитиме близько 3000 доларів на старті продажів. Між іншим, потрійний складаний Huawei обійдеться трохи дешевше — він коштує приблизно на 500 доларів менше.

Раніше стало відомо, який складаний смартфон переміг у "битві гаджетів". Експертам довелося зробити нелегкий вибір між моделями Samsung Galaxy і Google Pixel.

Ще експерти порівняли нові складні смартфони Samsung і Motorola. Там обрати переможця теж виявилося не так-то просто.