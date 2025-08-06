Експерти порівняли нові складні смартфони Samsung і Motorola: хто переміг (фото)

У моделей Samsung Galaxy Z Flip 7 і Motorola Razr Ultra 2025, безсумнівно, є щось спільне — це новітні складні смартфони з вражаючим функціоналом. Тому вибір може виявитися складним.

Related video

При всій схожості, у телефонів є чимало відмінностей, пише techradar.com. Експерти видання пройшлися по ключових характеристиках, включно з камерами, чіпсетами, екранами й акумуляторами.

Motorola Razr Ultra 2025 трохи старший — він вийшов у квітні 2025 року. Samsung Galaxy Z Flip 7 був випущений влітку, у липні 2025-го. Розрізняються також вага і розміри: Galaxy Z Flip 7 у розкладеному вигляді має розміри 166,7 x 75,2 x 6,5 мм, у складеному — 85,5 x 75,2 x 13,7 мм і вагу 188 г. Розміри Motorola Razr Ultra 2025 у розкладеному становлять 171,5 x 74 x 7,2 мм, у складеному — 88,1 x 74 x 15,7 мм, а вага — 199 г. Отже, телефон Samsung коротший, тонший і легший, але трохи ширший.

Motorola Razr Ultra 2025 (ліворуч) і Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: Future

Характеристики дисплея

Samsung Galaxy Z Flip 7 оснащений 6,9-дюймовим складним AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080 x 2520, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 2600 ніт. Крім того, його забезпечили 4,1-дюймовим зовнішнім AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 948 x 1048, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 2600 ніт.

Motorola Razr Ultra 2025 оснащений 7-дюймовим складним AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1224 x 2912, частотою оновлення 165 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт, а також 4-дюймовим зовнішнім AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1080 x 1272, частотою оновлення 165 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт.

Motorola Razr Ultra 2025 (ліворуч) і Samsung Galaxy Z Flip 7

Як бачимо, у Razr Ultra 2025 основний дисплей більший, з вищою роздільною здатністю, частотою оновлення і піковою яскравістю.

Камери "розкладачок"

Samsung Galaxy Z Flip 7 і Motorola Razr Ultra 2025 оснащені основною камерою з роздільною здатністю 50 Мп і світлосилою f/1.8 з оптичною стабілізацією зображення (OIS), але на цьому схожість і закінчується.

Обидва смартфони мають надширококутні камери, але тоді як у Galaxy Z Flip 7 встановлено 12-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/2.2 і кутом огляду 123 градуси, у Razr Ultra 2025 — 50-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/2.0 і кутом огляду 122 градуси.

На складному екрані в Galaxy Z Flip 7 встановлено камеру 10 Мп з діафрагмою f/2.2, а в Razr Ultra 2025 — 50 Мп з діафрагмою f/2.0.

Тож формально Razr знову виграє — до того ж, він може записувати відео з роздільною здатністю до 8K , а Galaxy Z Flip 7 — тільки в 4K.

Топовий чипсет

І Samsung Galaxy Z Flip 7, і Motorola Razr Ultra 2025 оснащені висококласними чипсетами. У Razr це Snapdragon 8 Elite, а у Galaxy Z Flip 7 — фірмовий Samsung Exynos 2500.

Модель від Motorola знову попереду: експерти зазначили, що у Z Flip 7 "продуктивність адекватна, але не чудова".

Що стосується програмного забезпечення, в обох телефонів великий потенціал, безліч функцій та інструментів штучного інтелекту. Але при цьому у кожної моделі — свої недоліки, і допрацьовувати функціонал радять обом брендам.

Батарея смартфонів

Тут переможець очевидний: Samsung Galaxy Z Flip 7 отримав нічим не примітну батарею ємністю 4300 мАг, а у Motorola Razr Ultra 2025 потужність акумулятора становить 4700 мАг.

Не дивно, що більш ємна батарея забезпечує і більш тривалий час роботи: Motorola впевнено тримається цілий день, а Samsung може не витримати цей термін.

За підсумком, обидва телефони отримали від експертів оцінку в 4,5 зірки — мовляв, все залежить від індивідуальних запитів і переваг користувача.

Раніше Фокус писав про смартфон Samsung з найшвидшою зарядкою. Тоді телефон Galaxy Z Fold 7 змагався з торішньою моделлю Galaxy Z Fold 6.

Також стало відомо, які смартфони можна купити замість нового Samsung Galaxy Z Flip 7. Зазначимо, що і тоді в списку фаворитів називалася модель Motorola Razr (2025).