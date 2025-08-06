Эксперты сравнили новые складные смартфоны Samsung и Motorola: кто победил (фото)

У моделей Samsung Galaxy Z Flip 7 и Motorola Razr Ultra 2025, несомненно, есть что-то общее – это новейшие складные смартфоны с впечатляющим функционалом. Поэтому выбор может оказаться сложным.

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При всем сходстве, у телефонов есть немало различий, пишет techradar.com. Эксперты издания прошлись по ключевым характеристикам, включая камеры, чипсеты, экраны и аккумуляторы.

Motorola Razr Ultra 2025 немного старше – он вышел в апреле 2025 года. Samsung Galaxy Z Flip 7 был выпущен летом, в июле 2025-го. Различаются также вес и размеры: Galaxy Z Flip 7 в разложенном виде имеет размеры 166,7 x 75,2 x 6,5 мм, в сложенном — 85,5 x 75,2 x 13,7 мм и вес 188 г. Размеры Motorola Razr Ultra 2025 в разложенном составляют 171,5 x 74 x 7,2 мм, в сложенном — 88,1 x 74 x 15,7 мм, а вес – 199 г. Таким образом, телефон Samsung короче, тоньше и легче, но немного шире.

Motorola Razr Ultra 2025 (слева) и Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: Future

Характеристики дисплея

Samsung Galaxy Z Flip 7 оснащен 6,9-дюймовым складным AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2520, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. Кроме того, его снабдили 4,1-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 948 x 1048, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

Motorola Razr Ultra 2025 оснащен 7-дюймовым складным AMOLED-экраном с разрешением 1224 x 2912, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, а также 4-дюймовым внешним AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 1272, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.

Motorola Razr Ultra 2025 (слева) и Samsung Galaxy Z Flip 7

Как видим, у Razr Ultra 2025 основной дисплей больше, с более высоким разрешением, частотой обновления и пиковой яркостью.

Камеры «раскладушек»

Samsung Galaxy Z Flip 7 и Motorola Razr Ultra 2025 оснащены основной камерой с разрешением 50 Мп и светосилой f/1.8 с оптической стабилизацией изображения (OIS), но на этом сходство и заканчивается.

У обоих смартфонов есть сверхширокоугольные камеры, но в то время как у Galaxy Z Flip 7 установлена 12-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 123 градуса, у Razr Ultra 2025 — 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0 и углом обзора 122 градуса.

На складном экране у Galaxy Z Flip 7 установлена камера 10 Мп с диафрагмой f/2.2, а у Razr Ultra 2025 — 50 Мп с диафрагмой f/2.0.

Так что формально Razr снова выигрывает – к тому же, он может записывать видео в разрешении до 8K , а Galaxy Z Flip 7 – только в 4K.

Топовый чипсет

И Samsung Galaxy Z Flip 7, и Motorola Razr Ultra 2025 оснащены высококлассными чипсетами. У Razr это Snapdragon 8 Elite, а у Galaxy Z Flip 7 – фирменный Samsung Exynos 2500.

Модель от Motorola снова впереди: эксперты отметили, что у Z Flip 7 «производительность адекватная, но не превосходная».

Что касается программного обеспечения, у обоих телефонов большой потенциал, множество функций и инструментов искусственного интеллекта. Но при этом у каждой модели – свои недостатки, и дорабатывать функционал советуют обоим брендам.

Батарея смартфонов

Тут победитель очевиден: Samsung Galaxy Z Flip 7 получил ничем не примечательную батарею емкостью 4300 мАч, а у Motorola Razr Ultra 2025 мощность аккумулятора составляет 4700 мАч.

Неудивительно, что более емкая батарея обеспечивает и более продолжительное время работы: Motorola уверенно держится целый день, а Samsung может не выдержать этот срок.

По итогу, оба телефона получили от экспертов оценку в 4,5 звезды – мол, все зависит от индивидуальных запросов и предпочтение пользователя.

Ранее Фокус писал про смартфон Samsung с самой быстрой зарядкой. Тогда телефон Galaxy Z Fold 7 соревновался с прошлогодней моделью Galaxy Z Fold 6.

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