Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Картинка як у кіно: Samsung поліпшить камери своїх смартфонів в оновленні One UI 8.5 (фото)

Камера Samsung Galaxy S25 Ultra флагманський смартфон функція камер оновлення
Камера Samsung Galaxy S25 Ultra | Фото: Android Authority

Samsung готує цікавий апдейт фірмової прошивки. Крім інших функцій, One UI 8.5 принесе професійні інструменти відеозапису і підтримку 3D-зйомки.

Related video

Головним нововведенням стане підтримка LUT-пресетів (Look-Up Table) прямо в стандартному відеоредакторі. Це дасть змогу легко і швидко накладати професійну кольорокорекцію на ролики, зняті у форматі LOG. Останній зберігає максимум деталей для подальшої обробки, пише Android Authority.

Зйомка в LOG-профілі дає максимальну гнучкість на пост-продакшені, але зазвичай потребує спеціальних знань і комп'ютерного софту. Тепер же вбудована підтримка LUT-фільтрів дає можливість застосовувати готові колірні схеми ("Блокбастер", "Трилер", "Романтична комедія" тощо) прямо на телефоні, отримуючи "кіношну" картинку без зайвих зусиль.

samsung one ui 8.5 lut кольорокорекція на смартфонах оновлення по
LUT-пресети в додатку камери One UI 8.5
Фото: X (Twitter)

Ще в коді додатка камери виявлено згадки 3D-зйомки і нового професійного відеоформату APV (Advanced Professional Video). Судячи з усього, тривимірні фото і відео можна буде переглядати на VR-гарнітурах у режимі віртуальної реальності. Щоправда, функція матиме обмеження: вона буде сумісна тільки з ширококутною камерою і потребуватиме хорошого освітлення.

Формат APV, зі свого боку, забезпечує відеозапис без видимих втрат якості і займає на 20% менше пам'яті порівняно з аналогами. Крім того, в "Галереї" з'явиться опція конвертації APV-роликів у більш поширений HEVC.

Поки незрозуміло, чи будуть ці нововведення ексклюзивними для майбутніх флагманів серії Galaxy S26, чи Samsung випустить їх і для старіших пристроїв разом з оновленням One UI 8.5.

Раніше Фокус писав, що потрійний складаний смартфон Samsung вже на підході. Чутки про те, що Samsung працює над першим у своїй історії потрійним складним смартфоном, ходили вже досить давно. А тепер просочилася інформація, що зацінити новинку можна буде зовсім скоро.