Картинка як у кіно: Samsung поліпшить камери своїх смартфонів в оновленні One UI 8.5 (фото)

Samsung готує цікавий апдейт фірмової прошивки. Крім інших функцій, One UI 8.5 принесе професійні інструменти відеозапису і підтримку 3D-зйомки.

Related video

Головним нововведенням стане підтримка LUT-пресетів (Look-Up Table) прямо в стандартному відеоредакторі. Це дасть змогу легко і швидко накладати професійну кольорокорекцію на ролики, зняті у форматі LOG. Останній зберігає максимум деталей для подальшої обробки, пише Android Authority.

Зйомка в LOG-профілі дає максимальну гнучкість на пост-продакшені, але зазвичай потребує спеціальних знань і комп'ютерного софту. Тепер же вбудована підтримка LUT-фільтрів дає можливість застосовувати готові колірні схеми ("Блокбастер", "Трилер", "Романтична комедія" тощо) прямо на телефоні, отримуючи "кіношну" картинку без зайвих зусиль.

LUT-пресети в додатку камери One UI 8.5 Фото: X (Twitter)

Ще в коді додатка камери виявлено згадки 3D-зйомки і нового професійного відеоформату APV (Advanced Professional Video). Судячи з усього, тривимірні фото і відео можна буде переглядати на VR-гарнітурах у режимі віртуальної реальності. Щоправда, функція матиме обмеження: вона буде сумісна тільки з ширококутною камерою і потребуватиме хорошого освітлення.

Формат APV, зі свого боку, забезпечує відеозапис без видимих втрат якості і займає на 20% менше пам'яті порівняно з аналогами. Крім того, в "Галереї" з'явиться опція конвертації APV-роликів у більш поширений HEVC.

Поки незрозуміло, чи будуть ці нововведення ексклюзивними для майбутніх флагманів серії Galaxy S26, чи Samsung випустить їх і для старіших пристроїв разом з оновленням One UI 8.5.

Раніше Фокус писав, що потрійний складаний смартфон Samsung вже на підході. Чутки про те, що Samsung працює над першим у своїй історії потрійним складним смартфоном, ходили вже досить давно. А тепер просочилася інформація, що зацінити новинку можна буде зовсім скоро.