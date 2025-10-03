Цього чекали всі: Samsung змінить дизайн прошивки One UI незвичайним чином (фото, відео)

Samsung готується до одного з найпомітніших візуальних оновлень прошивки One UI за останні роки. Компанія планує відмовитися від звичного плоского дизайну і повернути іконкам об'єм.

Першим на зміни звернув увагу інсайдер Ice Universe. У бета-версії One UI 8.5 ярлики додатків набули частково тривимірного вигляду з використанням тіней і плавних вигинів, пише SamMobile.

Редизайн іконок в One UI 8.5 Фото: sammobile.com

Новий стиль значків означає, що бренд, за прикладом Apple в iOS 26, починає відходити від суто плоскої естетики в інтерфейсі смартфонів. Samsung зробили іконки більш "живими" і об'ємними. Судячи з перших скріншотів, апдейт торкнеться як стандартного, так і стороннього софту, надаючи всій системі єдиного, більш свіжого вигляду. Не виключено, що рішення задасть новий тренд у сфері UI для мобільних гаджетів.

Що ще нового

Крім іконок, Samsung оновить і внутрішню візуальну структуру фірмових утиліт. Нижня панель вкладок стане більш компактною і овальною, а також позбудеться текстових підписів, що зробить інтерфейс чистішим і мінімалістичнішим.

Новий стиль значків додатків на відео від інсайдера

Крім того, в One UI 8.5 з'явиться функція Notification Summary, яка складатиме короткі зведення довгих повідомлень і листувань у месенджерах. Це дасть змогу швидко зрозуміти суть діалогу, не відкриваючи його. Важливо, що для приватності вся обробка текстів відбуватиметься локально на пристрої, без надсилання даних у хмару.

Повноцінний реліз One UI 8.5 очікується на початку 2026 року разом із запуском флагманської серії смартфонів Galaxy S26.

Раніше Фокус писав, що в One UI 8.5 Samsung також поліпшить камери своїх смартфонів цікавим чином. Крім інших функцій, майбутня версія оболонки принесе професійні інструменти відеозапису і підтримку 3D-зйомки.