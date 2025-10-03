Xiaomi 17 "унизил" iPhone 17 в тесте батареи: что выяснилось в гонке автономности (видео)

Компания Xiaomi провела сравнение автономности нового флагмана Xiaomi 17 и iPhone 17. Чтобы "уравнять шансы", к iPhone подключили внешний аккумулятор, но даже это не помогло ему победить.

В проморолике Xiaomi решила наглядно продемонстрировать превосходство своего аппарата. Xiaomi 17 оснащен батареей емкостью 7000 мАч, в то время как у iPhone 17 — скромные 3692 мАч. Чтобы сделать сравнение более интересным, к iPhone подключили фирменный MagSafe-повербанк на 5000 мАч. Теоретически, суммарная емкость iPhone с таким "допингом" составила 8692 мАч, пишет Notebook Check.

Сравнение батарей Xiaomi 17 и iPhone 17

Как проходил тест

Оба смартфона поместили в одинаковые условия: яркость экрана 150 нит, режим полета и зацикленное воспроизведение изображений в соцсети. Уже через 5,5 часов iPhone 17 разрядился до 20%, и к нему подключили повербанк.

Несмотря на преимущество в емкости по чистым цифрам, iPhone 17 с повербанком продержался всего 12 часов 14 минут. В этот момент у Xiaomi 17 оставалось еще 26% заряда.

Конечно, стоит учитывать, что при беспроводной зарядке теряется около трети энергии, поэтому реальная емкость связки "iPhone + повербанк" была меньше заявленной. Тем не менее, результат призван продемонстрировать неоспоримое преимущество Xiaomi 17 в плане автономности.

Хотя тест проводился в не самых реалистичных условиях, а сам ролик — это, в первую очередь, маркетинг, это примечательная иллюстрация актуальных трендов. Китайские производители делают ставку на максимальную емкость аккумуляторов, в то время как Apple продолжает придерживаться более консервативного подхода, что и приводит к таким результатам в прямом сравнении.

Раньше Фокус писал про "фотобитву" лучших смартфонов Xiaomi, Samsung и Apple. В тесте камер трех флагманских смартфонов 2025 года — iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 17 Pro Max нашелся неочевидный победитель. Новинка Xiaomi показала лучшие результаты в сложных условиях, обойдя признанных лидеров рынка.