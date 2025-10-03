Xiaomi 17 "принизив" iPhone 17 у тесті батареї: що з'ясувалося в перегонах автономності (відео)

Компанія Xiaomi провела порівняння автономності нового флагмана Xiaomi 17 і iPhone 17. Щоб "зрівняти шанси", до iPhone підключили зовнішній акумулятор, але навіть це не допомогло йому перемогти.

Related video

У проморолику Xiaomi вирішила наочно продемонструвати перевагу свого апарату. Xiaomi 17 оснащений батареєю ємністю 7000 мАг, тоді як у iPhone 17 — скромні 3692 мАг. Щоб зробити порівняння цікавішим, до iPhone підключили фірмовий MagSafe-повербанк на 5000 мАг. Теоретично, сумарна ємність iPhone з таким "допінгом" склала 8692 мАг, пише Notebook Check.

Порівняння батарей Xiaomi 17 і iPhone 17

Як проходив тест

Обидва смартфони помістили в однакові умови: яскравість екрана 150 ніт, режим польоту і зациклене відтворення зображень у соцмережі. Уже через 5,5 годин iPhone 17 розрядився до 20%, і до нього підключили повербанк.

Незважаючи на перевагу в ємності за чистими цифрами, iPhone 17 з павербанком протримався всього 12 годин 14 хвилин. У цей момент у Xiaomi 17 залишалося ще 26% заряду.

Звичайно, варто враховувати, що під час бездротової зарядки втрачається близько третини енергії, тому реальна ємність зв'язки "iPhone + повербанк" була меншою за заявлену. Проте, результат покликаний продемонструвати незаперечну перевагу Xiaomi 17 в плані автономності.

Хоча тест проводився в не найреалістичніших умовах, а сам ролик — це, в першу чергу, маркетинг, це примітна ілюстрація актуальних трендів. Китайські виробники роблять ставку на максимальну ємність акумуляторів, в той час як Apple продовжує дотримуватися більш консервативного підходу, що і призводить до таких результатів у прямому порівнянні.

Раніше Фокус писав про "фотобитву" найкращих смартфонів Xiaomi, Samsung і Apple. У тесті камер трьох флагманських смартфонів 2025 року — iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra і Xiaomi 17 Pro Max знайшовся неочевидний переможець. Новинка Xiaomi показала найкращі результати в складних умовах, обійшовши визнаних лідерів ринку.