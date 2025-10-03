Никто не подсмотрит: Samsung придумала, как защитить экран от посторонних глаз (фото)

Samsung готовит интересную функцию Privacy Display, которая скрывает изображение на экране от чужих глаз без использования специальных покрытий. Эта технология дебютирует во флагманском смартфоне Galaxy S26 Ultra.

Существуют защитные пленки, которые затемняют экран, если смотреть на него сбоку, защищая от любопытных взглядов в общественных местах. Samsung, похоже, нашла способ встроить эту функциональность прямо в дисплей, причем ее можно будет включать и выключать по желанию, пишет GSMArena.

Впервые упоминание функции Privacy Display обнаружили в коде прошивки One UI 8.5. Теперь же инсайдеры поделились скриншотами, которые раскрывают детали ее работы. В настройках смартфона появится переключатель Auto Privacy, который будет автоматически активировать режим приватности в людных местах, таких как лифты или общественный транспорт. Кроме того, можно будет настроить включение функции по расписанию или для конкретных приложений, например, для банковских клиентов или мессенджеров.

Главный плюс фирменного решения — гибкость эксплуатации. В отличие от пленки, которую нельзя снять, когда вы хотите показать что-то на экране друзьям, Privacy Display нетрудно будет отключить. Это решает проблему "антишпионских" пленок, которые затемняют экран, даже когда это не нужно.

Пока неизвестно, как именно Samsung реализовала эту технологию на аппаратном уровне. Ее появление в Galaxy S26 Ultra станет серьезным конкурентным преимуществом и еще одним шагом в сторону повышения конфиденциальности пользователей.

