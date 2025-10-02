Сомнительная функция iPone может появиться и на смартфонах Samsung: что ожидает пользователей

В прошлом году Apple представила новую функцию для iPhone – сводки уведомлений на базе ИИ. Это новшество буквально бесило пользователей, и от него на какое-то время отказались. Но потом Apple решила вернуть функцию – мол, ее уже доработали. А теперь такая же функция может заработать и на смартфонах Samsung.

Функцию сводки уведомлений специалисты обнаружили в последней версии прошивки One UI 8.5, сообщает androidauthority.com. Правда, пока что она не работает.

Однако эксперты во время тестирования убедились, что после первого открытия панели уведомлений появляется всплывающее окно с описанием этой функции. Они составили и предварительный алгоритм того, как будут работать сводки уведомлений. Подобно аналогичной функции Google, сводки Samsung применяются только к "длинным сообщениям и групповым чатам". Отдельно подчеркивается, что сообщения самих пользователей никогда не отправляются в Google.

В целом, похоже, что эта функция позаимствована у Google, а не разработана специально для смартфонов Samsung. В любом случае она использует облако Google. Но при этом сообщается, что она также использует "искусственный интеллект на вашем устройстве". Так что, скорее всего, новая функция будет использовать Gemini Nano или другую локальную модель ИИ.

Ранее Фокус сообщал, что удаленная функция, которая всех бесит, опять возвращается на iPhone. Речь шла как раз о сводках уведомлений, хотя на них было множество жалоб. В частности, жаловались многие известные СМИ, – мол, функция рассылает фейковые новости и вводит в заблуждение читателей.

Еще пользователи жаловались на WhatsApp. Там причиной недовольства стало очередное обновление мессенджера, «о котором никто не просил».