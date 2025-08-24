Пользователи жалуются на WhatsApp: их бесит очередное обновление мессенджера

Сервис обмена сообщениями WhatsApp добавляет новую функцию, которая уже злит пользователей. Возмущенные люди говорят, что «об этом никто не просил».

Related video

Теперь в WhatsApp появится что-то вроде голосовой почты, пишет The Sun. То есть, если вы пропустите звонок в WhatsApp, звонивший вам человек может оставить голосовое сообщение, чтобы вы могли прослушать его позже.

Люди недовольны и даже грозят удалить WhatsApp, так как считают, что оно становится все более раздражающим и бесполезным. Некоторые пользователи заявляют, что голосовая почта в мессенджере – это вообще бессмысленное изобретение, ведь она уже есть в стандартных звонках, и даже там ей мало кто пользуется.

Другие говорят, что такие новшества – это вторжение в частную жизнь: мол, WhatsApp, заставляет людей думать, что стоит им нажать кнопку – и абонент просто обязан всегда быть на связи.

И это при том, что пользователи и раньше высказывали недовольство, что в WhatsApp появилась функция «анимированного речевого пузыря» (которая была установлена вместо функции «Последний раз был в сети...»).

Правда, пока что новшество с голосовой почтой находится только на стадии бета-тестирования, и люди высказывают надежду, что руководство WhatsApp все-таки решит не развивать эту бесперспективную идею.

Но надежда слабая, «учитывая, сколько других никому не нужных функций уже воплотились в реальность», – иронизируют критики приложения WhatsApp и владеющей сервисом компании Meta.

Ранее Фокус писал, что в приложении WhatsApp появилась новая навязчивая функция, – разноцветная кнопка вызова ИИ-чатбота, «который ответит практически на все, кроме того, как от нее избавиться».

Кроме того, пользователи iPhone высмеяли обновленный дизайн WhatsApp – им не понравился его зеленый цвет. Поэтому разработчикам пришлось искать другие цветовые решения – специально для владельцев смартфонов Apple.

Еще одним неприятным новшеством стало появление в WhatsApp раздражающей функции, которой там вообще-то не должно было быть. Речь о рекламе – при том, что основатели мессенджера заверяли, что такого в WhatsApp никогда не произойдет.