Користувачі скаржаться на WhatsApp: їх дратує чергове оновлення месенджера

Сервіс обміну повідомленнями WhatsApp додає нову функцію, яка вже злить користувачів. Обурені люди кажуть, що "про це ніхто не просив".

Тепер у WhatsApp з'явиться щось на зразок голосової пошти, пише The Sun. Тобто, якщо ви пропустите дзвінок у WhatsApp, людина, яка вам телефонувала, може залишити голосове повідомлення, щоб ви могли прослухати його пізніше.

Люди незадоволені і навіть погрожують видалити WhatsApp, бо вважають, що застосунок стає дедалі більш надокучливим і непотрібним. Деякі користувачі заявляють, що голосова пошта в месенджері — це взагалі безглузда ідея, адже вона вже є в стандартних дзвінках, і навіть там нею мало хто користується.

Інші кажуть, що такі нововведення — це вторгнення в приватне життя: мовляв, WhatsApp змушує людей думати, що варто їм натиснути кнопку — і абонент просто зобов'язаний завжди бути на зв'язку.

І це при тому, що користувачі й раніше висловлювали невдоволення, що у WhatsApp з'явилася функція "анімованої мовної бульбашки" (яку було встановлено замість функції "Останній раз був у мережі...").

Щоправда, поки що нововведення з голосовою поштою перебуває тільки на стадії бета-тестування, і люди висловлюють сподівання, що керівництво WhatsApp все ж таки вирішить не розвивати цю безперспективну ідею.

Але надія слабка, "з огляду на те, скільки інших нікому не потрібних функцій уже втілилися в реальність", — іронізують критики застосунку WhatsApp і компанії Meta, що володіє сервісом.

Раніше Фокус писав, що в застосунку WhatsApp з'явилася нова нав'язлива функція, — різнокольорова кнопка виклику ШІ-чатбота, "який відповість практично на все, окрім того, як її позбутися".

Крім того, користувачі iPhone висміяли оновлений дизайн WhatsApp — їм не сподобався його зелений колір. Тому розробникам довелося шукати інші кольорові рішення — спеціально для власників смартфонів Apple.

Ще одним неприємним нововведенням стала поява у WhatsApp надокучливоїї функції, якої там узагалі-то не повинно було бути. Мова про рекламу — при тому, що засновники месенджера запевняли, що такого у WhatsApp ніколи не станеться.