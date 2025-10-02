Сумнівна функція iPone може з'явитися і на смартфонах Samsung: що очікує користувачів

Минулого року Apple представила нову функцію для iPhone — зведення повідомлень на базі ШІ. Це нововведення буквально дратувало користувачів, і від нього на якийсь час відмовилися. Але потім Apple вирішила повернути функцію — мовляв, її вже допрацювали. А тепер така сама функція може запрацювати і на смартфонах Samsung.

Функцію зведення повідомлень фахівці виявили в останній версії прошивки One UI 8.5, повідомляє androidauthority.com. Щоправда, поки що вона не працює.

Однак експерти під час тестування переконалися, що після першого відкриття панелі повідомлень з'являється спливаюче вікно з описом цієї функції. Вони склали і попередній алгоритм того, як працюватимуть зведення повідомлень. Подібно до аналогічної функції Google, зведення Samsung застосовуються тільки до "довгих повідомлень і групових чатів". Окремо підкреслюється, що повідомлення самих користувачів ніколи не надсилаються в Google.

Загалом, схоже, що ця функція запозичена у Google, а не розроблена спеціально для смартфонів Samsung. У будь-якому разі вона використовує хмару Google. Але при цьому повідомляється, що вона також використовує "штучний інтелект на вашому пристрої". Тож, найімовірніше, нова функція використовуватиме Gemini Nano або іншу локальну модель ШІ.

Раніше Фокус повідомляв, що видалена функція, яка всіх дратує, знову повертається на iPhone. Йшлося саме про зведення повідомлень, хоча на них було безліч скарг. Зокрема, скаржилися багато відомих ЗМІ, — мовляв, функція розсилає фейкові новини і вводить в оману читачів.

Ще користувачі скаржилися на WhatsApp. Там причиною невдоволення стало чергове оновлення месенджера, "про яке ніхто не просив".