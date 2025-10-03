Ніхто не підгляне: Samsung придумала, як захистити екран від сторонніх очей (фото)

Samsung готує цікаву функцію Privacy Display, яка приховує зображення на екрані від чужих очей без використання спеціальних покриттів. Ця технологія дебютує у флагманському смартфоні Galaxy S26 Ultra.

Існують захисні плівки, які затемнюють екран, якщо дивитися на нього збоку, захищаючи від цікавих поглядів у громадських місцях. Samsung, схоже, знайшла спосіб вбудувати цю функціональність прямо в дисплей, причому її можна буде вмикати і вимикати за бажанням, пише GSMArena.

Уперше згадку функції Privacy Display виявили в коді прошивки One UI 8.5. Тепер же інсайдери поділилися скріншотами, які розкривають деталі її роботи. У налаштуваннях смартфона з'явиться перемикач Auto Privacy, який автоматично активуватиме режим приватності в людних місцях, таких як ліфти або громадський транспорт. Крім того, можна буде налаштувати ввімкнення функції за розкладом або для конкретних додатків, наприклад, для банківських клієнтів або месенджерів.

Головний плюс фірмового рішення — гнучкість експлуатації. На відміну від плівки, яку не можна зняти, коли ви хочете показати щось на екрані друзям, Privacy Display неважко буде відключити. Це вирішує проблему "антишпигунських" плівок, які затемнюють екран, навіть коли це не потрібно.

Поки невідомо, як саме Samsung реалізувала цю технологію на апаратному рівні. Її поява в Galaxy S26 Ultra стане серйозною конкурентною перевагою і ще одним кроком у бік підвищення конфіденційності користувачів.

Раніше Фокус писав, що сумнівна функція iPhone може з'явитися і на смартфонах Samsung. Минулого року Apple представила нову функцію для iPhone — зведення повідомлень на базі ШІ. Це нововведення буквально дратувало користувачів, і від нього на якийсь час відмовилися. Але потім Apple вирішила повернути функцію — мовляв, її вже допрацювали. А тепер така сама функція може запрацювати і на смартфонах Samsung.