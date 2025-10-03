Дешевый "убийца флагманов" уже здесь: обзор смартфона Xiaomi 15T Pro (фото)

На днях Xiaomi представила 15T Pro — новинку в популярной T-серии смартфонов. Аппарат предлагает передовые характеристики по более доступной цене, если сравнивать с конкурентами. Эксперты уже протестировали гаджет и рассказали, на чем сэкономил производитель, и стоит ли его покупать.

Xiaomi 15T Pro старается предложить максимум возможностей за разумные деньги. И хотя Xiaomi 17 остается главным флагманом бренда, обходить вниманием 15T Pro однозначно не стоит. У смартфона премиальные материалы корпуса, топовый экран, мощный чипсет и продвинутые камеры, но есть и свои нюансы, пишет GSMArena.

Задняя панель Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Дизайн, экран, батарея

Внешне телефон исполнен качественно: по словам журналистов, алюминиевая рама и задняя панель из стекловолокна лежат в руке приятно. Пригодится защита от воды и пыли по стандарту IP68. Большой 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772х1280 поддерживает 144 Гц. Впрочем, эта частота обновления активна не всегда: в большинстве приложений можно выставить 60-120 Гц, а максимум доступен разве что в играх и бенчмарках. Визуально радуют и тонкие рамки.

Панель защищена стеклом Gorilla Glass 7i. Дисплей очень яркий (до 3200 нит в пике), поддерживает Dolby Vision и HDR10+. В замерах издания матрица выдает 1419 нит яркости в авторежиме и 826 при ручной регулировке (с функцией усиления яркости) — солидные цифры, которых хватит для комфортного просмотра в солнечную погоду.

Тест автономности Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Батарея на 5500 мАч обеспечивает высокую автономность, пусть в сегодняшних флагманах и встречается емкость намного выше. В комплексном тесте GSMArena смартфон продержался 16 часов 24 минут — этого с лихвой достаточно для одного-двух дней эксплуатации. Поддерживается быстрая проводная (90 Вт) и беспроводная (50 Вт) зарядка. Единственный нюанс — отсутствие зарядного блока в комплекте.

Процессор и камеры

За быстродействие в новинке отвечает предтоповый чип MediaTek Dimensity 9400+ в паре с 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища стандарта UFS 4.1. В бенчмарках он немного уступает Snapdragon 8 Elite, но в жизни это не будет иметь значения: смартфон справится с любыми играми и приложениями. Результат AnTuTu — 2 683 380 баллов. Правда, под длительной нагрузкой корпус ощутимо нагревается. Предустановлена прошивка HyperOS 2 поверх системы Android 15. Уже в этом месяце смартфон должен получить свежую оболочку HyperOS 3, а в целом для него заявлены 5 лет обновлений ОС.

Пример дневного фото на основную камеру Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Камера у Xiaomi 15T Pro тройная. Основной 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 900 делает великолепные снимки в любых условиях. Его дополняет новый 50-Мп телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, который тоже демонстрирует флагманское качество фото. 12-Мп сверхширокоугольная камера, пусть и не впечатляет на бумаге, на практике справляется со своей задачей на достойном уровне. Ее охарактеризовали как "выше среднего" в том, что касается дневного освещения.

Ночью широкий угол отрабатывает не столь хорошо, но для этого есть главный модуль. А вот селфи-камера на 32 Мп разочаровала обозревателей — Xiaomi уже который год ставит устаревший фотосенсор, который выдает невыразительные результаты со слабой четкостью и цветопередачей.

Камеры Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Выводы

Xiaomi 15T Pro — сбалансированный аппарат, который по многим параметрам не уступает более дорогим флагманам, но стоит несколько дешевле (от €799 в Европе). У него приятный дизайн, отличный экран, быстрый чипсет и камеры высокого уровня. Из минусов: нет автофокуса на широкоугольном модуле, "фронталка" не впечатляет, 144 Гц — скорее маркетинг, а процессор может нагревать корпус при интенсивных длительных задачах.

