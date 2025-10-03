Дешевий "вбивця флагманів" уже тут: огляд смартфона Xiaomi 15T Pro (фото)

Днями Xiaomi представила 15T Pro — новинку в популярній T-серії смартфонів. Апарат пропонує передові характеристики за доступнішою ціною, якщо порівнювати з конкурентами. Експерти вже протестували гаджет і розповіли, на чому заощадив виробник, і чи варто його купувати.

Xiaomi 15T Pro намагається запропонувати максимум можливостей за розумні гроші. І хоча Xiaomi 17 залишається головним флагманом бренду, обходити увагою 15T Pro однозначно не варто. У смартфона преміальні матеріали корпусу, топовий екран, потужний чипсет і просунуті камери, але є і свої нюанси, пише GSMArena.

Задня панель Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Дизайн, екран, батарея

Зовні телефон виконаний якісно: за словами журналістів, алюмінієва рама і задня панель зі скловолокна лежать у руці приємно. Стане в пригоді захист від води і пилу за стандартом IP68. Великий 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772х1280 підтримує 144 Гц. Втім, ця частота оновлення активна не завжди: у більшості додатків можна виставити 60-120 Гц, а максимум доступний хіба що в іграх і бенчмарках. Візуально радують і тонкі рамки.

Панель захищена склом Gorilla Glass 7i. Дисплей дуже яскравий (до 3200 ніт у піку), підтримує Dolby Vision і HDR10+. У вимірах видання матриця видає 1419 ніт яскравості в авторежимі і 826 при ручному регулюванні (з функцією посилення яскравості) — солідні цифри, яких вистачить для комфортного перегляду в сонячну погоду.

Тест автономності Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Батарея на 5500 мАг забезпечує високу автономність, нехай у сьогоднішніх флагманах і зустрічається ємність набагато вища. У комплексному тесті GSMArena смартфон протримався 16 годин 24 хвилин — цього з лишком достатньо для одного-двох днів експлуатації. Підтримується швидка дротова (90 Вт) і бездротова (50 Вт) зарядка. Єдиний нюанс — відсутність зарядного блока в комплекті.

Процесор і камери

За швидкодію в новинці відповідає передтоповий чип MediaTek Dimensity 9400+ у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті і до 1 ТБ сховища стандарту UFS 4.1. У бенчмарках він трохи поступається Snapdragon 8 Elite, але в житті це не матиме значення: смартфон впорається з будь-якими іграми і додатками. Результат AnTuTu — 2 683 380 балів. Щоправда, під тривалим навантаженням корпус відчутно нагрівається. Попередньо встановлено прошивку HyperOS 2 поверх системи Android 15. Уже цього місяця смартфон має отримати свіжу оболонку HyperOS 3, а загалом для нього заявлено 5 років оновлень ОС.

Приклад денного фото на основну камеру Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Камера у Xiaomi 15T Pro потрійна. Основний 50-мегапіксельний сенсор Light Fusion 900 робить чудові знімки в будь-яких умовах. Його доповнює новий 50-Мп телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом, який теж демонструє флагманську якість фото. 12-Мп надширококутна камера, нехай і не вражає на папері, на практиці справляється зі своїм завданням на гідному рівні. Її охарактеризували як "вище середнього" в тому, що стосується денного освітлення.

Вночі широкий кут відпрацьовує не настільки добре, але для цього є головний модуль. А ось селфі-камера на 32 Мп розчарувала оглядачів — Xiaomi вже котрий рік ставить застарілий фотосенсор, який видає невиразні результати зі слабкою чіткістю і передачею кольору.

Камери Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Висновки

Xiaomi 15T Pro — збалансований апарат, який за багатьма параметрами не поступається дорожчим флагманам, але коштує дещо дешевше (від €799 у Європі). У нього приємний дизайн, чудовий екран, швидкий чипсет і камери високого рівня. З мінусів: немає автофокусу на ширококутному модулі, "фронталка" не вражає, 144 Гц — скоріше маркетинг, а процесор може нагрівати корпус при інтенсивних тривалих завданнях.

