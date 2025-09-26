Популярні смартфони Xiaomi почали отримувати важливе оновлення: перевірте список пристроїв

Китайська компанія Xiaomi офіційно почала внутрішнє тестування оперативної системи HyperOS 3 на базі Android 15. Це принесло безліч оновлень на цілу низку популярних смартфонів, зокрема Xiaomi 12.

Отримання оновлень означає, що всі ці телефони обов'язково отримають Android 15 з HyperOS 3, пояснює xiaomitime.com. Видання нагадує, що HyperOS — це власна мобільна операційна система Xiaomi, що працює на базі Android. Власники телефонів Xiaomi можуть відстежувати ці оновлення через HyperOS Updates і MemeOS Enhancer.

Зокрема, HyperOS 3 з Android 15 вже тестується на таких смартфонах:

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra

Redmi K50 Ultra (Xiaomi 12T Pro Global)

Redmi K60 (POCO F5 Pro Global)

Redmi Note 13 5G / Note 13R Pro / POCO X6 Neo (Redmi Note 13 5G / Note 13R Pro / POCO X6 Neo)

Xiaomi 12T Pro, MIX FOLD 2, Civi 3, Note 12T Pro.

Що стосується нових функцій, то, крім інтеграції з Android 15, Xiaomi оптимізувала продуктивність і внесла деякі візуальні зміни. Серед таких змін:

оновлені іконки з сучасним дизайном;

оновлені індикатори батареї та сигналу;

більше анімації та ефект розмитості (додано в налаштування користувацького інтерфейсу);

оптимізація продуктивності до 30%;

повідомлення в стилі Dynamic Island;

підтримка переадресації викликів і SMS-повідомлень, як на iPhone.

Раніше Фокус повідомляв, що десятки популярних смартфонів Xiaomi залишаться без оновлень. Йшлося про те, що Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3, але вона виявиться останньою для більш ніж 30 моделей телефонів.

Ще стало відомо, що нові смартфони Xiaomi здивували функцією, на яку ніхто не чекав: задні дисплеї деяких моделей серії Xiaomi 17 можна перетворити на ігрову приставку.