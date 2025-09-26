Популярные смартфоны Xiaomi начали получать важное обновление: проверьте список устройств

Китайская компания Xiaomi официально начала внутреннее тестирование оперативной системы HyperOS 3 на базе Android 15. Это принесло множество обновлений на целый ряд популярных смартфонов, в том числе Xiaomi 12.

Получение обновлений означает, что все эти телефоны обязательно получат Android 15 с HyperOS 3, поясняет xiaomitime.com. Издание напоминает, что HyperOS – это собственная мобильная операционная система Xiaomi, работающая на базе Android. Владельцы телефонов Xiaomi могут отслеживать эти обновления через HyperOS Updates и MemeOS Enhancer.

В частности, HyperOS 3 с Android 15 уже тестируется на таких смартфонах:

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra

Redmi K50 Ultra (Xiaomi 12T Pro Global)

Redmi K60 (POCO F5 Pro Global)

Redmi Note 13 5G / Note 13R Pro / POCO X6 Neo

Xiaomi 12T Pro, MIX FOLD 2, Civi 3, Note 12T Pro.

Что касается новых функций, то, кроме интеграции с Android 15, Xiaomi оптимизировала производительность и внесла некоторые визуальные изменения. Среди таких изменений:

обновленные иконки с современным дизайном;

обновленные индикаторы батареи и сигнала;

больше анимации и эффект размытости (добавлены в настройки пользовательского интерфейса);

оптимизация производительности до 30%;

уведомления в стиле Dynamic Island;

поддержка переадресации вызовов и SMS-сообщений, как на iPhone.

Ранее Фокус сообщал, что десятки популярных смартфонов Xiaomi останутся без обновлений. Речь шла о том, что Xiaomi готовит к релизу прошивку HyperOS 3, но она окажется последней для более чем 30 моделей телефонов.

Еще стало известно, что новые смартфоны Xiaomi удивили функцией, которую никто не ждал: задние дисплеи некоторых моделей серии Xiaomi 17 можно превратить в игровую приставку.