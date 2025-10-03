Wi-Fi нового поколения: как выбрать подходящий роутер не за "все деньги мира"

Новый стандарт Wi-Fi 7 запустился еще в начале прошлого года, но до сих пор применялся довольно ограничено. Для поддержки этой технологии нужно определенное оборудование. Например, надо проверить вашу модель роутера, – возможно, вам понадобится новый.

Related video

Многих озадачивает вопрос покупки нового оборудования, отмечает zdnet.com. Эксперты издания, говоря о Wi-Fi 7, рекомендуют маршрутизатор Asus RT-BE86U. Это один из новейших роутеров Wi-Fi 7 среднего класса – акцент сделан именно на определении «средний», то есть вам не придется потратить на него весь ваш бюджет. Например, в Украине такой роутер стоит около 12 тысяч гривен.

Габариты устройства Asus составляют 23,7 x 8,7 x 30 см. Он установлен на подставке, и поэтому его можно разместить вертикально – гораздо удобнее привычных "лежачих" моделей.

На задней панели расположен ряд портов ввода/вывода, включая порт 10G WAN/LAN для подключения на большие расстояния и несколько портов 2.5G LAN для локальных сетей. Хотя это не чисто игровой роутер, у него есть выделенный "игровой порт" (очень полезная опция для видеоигр в часы пик).

К тому же, работает Wi-Fi 7 на Asus RT-BE86U действительно впечатляюще. Для тестирования один из экспертов запустил Ookla Speedtest на своем ноутбуке, и роутер стабильно показывал высокую скорость, значительно превышающую 500 Мбит/с.

Правда, были и некоторые замечания. Asus заявляет, что у RT-BE86U максимальная зона покрытия – до 260 кв. м, но подключить к нему устройства из другого конца квартиры оказалось не так-то просто. Еще один момент, который не очень понравился специалистам, – это отсутствие у роутера диапазона 6 ГГц.

Тем не менее эксперты рекомендуют модель RT-BE86U от Asus – особенно тем, кто только начинает осваивать Wi-Fi 7.

Ранее стало известно, какие Wi-Fi роутеры пора выбрасывать. Дело в том, что популярные модели TP-Link стали уязвимы для манипуляций хакеров, а потому и небезопасны.

Еще сообщалось, что домашний роутер может следить за вами. Все потому, что это устройство может улавливать даже самые незначительные ваши движения.