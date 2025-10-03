Wi-Fi нового покоління: як вибрати відповідний роутер не за "всі гроші світу"

Новий стандарт Wi-Fi 7 запустився ще на початку минулого року, але досі застосовувався досить обмежено. Для підтримки цієї технології потрібне певне обладнання. Наприклад, треба перевірити вашу модель роутера, — можливо, вам знадобиться новий.

Related video

Багатьох спантеличує питання купівлі нового обладнання, зазначає zdnet.com. Експерти видання, говорячи про Wi-Fi 7, рекомендують маршрутизатор Asus RT-BE86U. Це один із новітніх роутерів Wi-Fi 7 середнього класу — акцент зроблено саме на визначенні "середній", тобто вам не доведеться витратити на нього весь ваш бюджет. Наприклад, в Україні такий роутер коштує близько 12 тисяч гривень.

Габарити пристрою Asus становлять 23,7 x 8,7 x 30 см. Він встановлений на підставці, і тому його можна розмістити вертикально — набагато зручніше звичних "лежачих" моделей.

На задній панелі розташовано низку портів введення/виведення, включно з портом 10G WAN/LAN для під'єднання на великі відстані і кілька портів 2.5G LAN для локальних мереж. Хоча це не чисто ігровий роутер, у нього є виділений "ігровий порт" (дуже корисна опція для відеоігор у години пік).

До того ж, працює Wi-Fi 7 на Asus RT-BE86U дійсно вражаюче. Для тестування один з експертів запустив Ookla Speedtest на своєму ноутбуці, і роутер стабільно показував високу швидкість, що значно перевищує 500 Мбіт/с.

Щоправда, були і деякі зауваження. Asus заявляє, що у RT-BE86U максимальна зона покриття — до 260 кв. м, але підключити до нього пристрої з іншого кінця квартири виявилося не так-то просто. Ще один момент, який не дуже сподобався фахівцям, — це відсутність у роутера діапазону 6 ГГц.

Проте експерти рекомендують модель RT-BE86U від Asus — особливо тим, хто тільки починає освоювати Wi-Fi 7.

Раніше стало відомо, які Wi-Fi роутери пора викидати. Річ у тім, що популярні моделі TP-Link стали вразливими для маніпуляцій хакерів, а тому й небезпечні.

Ще повідомлялося, що домашній роутер може стежити за вами. Усе тому, що цей пристрій може вловлювати навіть найнезначніші ваші рухи.