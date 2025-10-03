Батарея на 7200 мАч и 200 Мп камера: эти смартфоны Honor не оставят шансов другим флагманам

Компания Honor готовится представить 15 октября смартфоныMagic 8 и Magic 8 Pro. Судя по утечкам, новинки получат мощный процессор, гигантские аккумуляторы и продвинутые камеры с телефото на 200 Мп.

Related video

Серия Honor Magic 8 обещает удивить некоторыми особенностями. Обе модели построены на переводом чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, но будут отличаться экранами, батареями и скоростью зарядки, пишет Gizmochina.

Honor Magic 8

Базовая модель получит плоский 6,58-дюймовый экран с разрешением 1.5K, а также аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной зарядки. Беспроводная зарядка, судя по всему, останется эксклюзивом Pro-версии.

Набор камер следующий: основная (50 Мп), сверхширокоугольная (50 Мп) и 200-мегапиксельный модуль с перископическим телеобъективом. Такое разрешение здесь используется неспроста. Помимо оптического зума, при дополнительном цифровом приближении будет сохраняться высокая детализация за счет большого запаса для кропа (обрезания центральной части кадра). Вдобавок ожидается специальный мультиспектральный датчик, который улучшает точность цветопередачи. Фронтальная камера получит разрешение 50 Мп.

Honor Magic 8 Pro

Старшая модель выделяется 6,71-дюймовым дисплеем с изогнутыми по четырем сторонам краями. Аккумулятор здесь еще более емкий — на 7200 мАч. Скорость зарядки также вырастет: 120 Вт по проводу и 80 Вт от беспроводной станции. Набор камер, включая 200-Мп телевик и 50-Мп фронтальную, будет таким же, как в базовой модификации.

Помимо смартфонов, 15 октября Honor, вероятон, анонсирует топовый планшет MagicPad 3 Pro. По слухам, аппарат оснастят чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, крупным 13,3-дюймовой LCD-панелью с разрешением 3.2K и частотой развертки 165 Гц, а также батареей на 12 450 мАч.

Раньше Фокус сообщал, что еще Honor выпустит недорогой смартфон с мощнейшим чипом и быстрым экраном. Гаджет среднего класса относится к серии GT и может дебютировать с частотой обновления экрана 165 Гц и передовым процессором.