Honor выпустит недорогой смартфон с мощнейшим чипом и быстрым экраном: что о нем известно

Китайская компания Honor работает над смартфоном среднего класса, который может дебютировать с частотой обновления экрана 165 Гц и передовым процессором.

Устройство будет относиться к семейству GT, которые славятся невысокой ценой при высокой производительности и хорошей оптимизации для игр. Они обладают топовыми характеристиками и ограниченными возможностями искусственного интеллекта. Об этом в социальной сети Weibo сообщил известный информатор с ником DigitalChatStation.

По его информации, Honor тестирует новый смартфон с новейшим процессором серии Snapdragon 8. Также может быть использована новая металлическая средняя рамка, которая подчеркнет тонкий профиль нового телефона. Это также повысит устойчивость устройства к падениям с высоты.

Предполагается, что смартфон получит дисплей с разрешением 1,5K и сверхвысокой частотой обновления 165 Гц. Это очень высокая частота для смартфона среднего класса, обычно она встречается только на дорогих флагманских моделях.

Частота обновления — это количество обновлений изображения на дисплее за секунду. Измеряется в герцах (Гц). Большинство современных телефонов поддерживают частоту обновления 120 Гц, в то время как тройной складной дисплей Huawei использует частоту обновления 90 Гц.

Более высокая частота обновления обеспечивает более плавное изображение и меньшую нагрузку на глаза. Она также может улучшить игровой процесс и повысить скорость отклика экрана устройства. Недостатком этой функции является то, что она может потреблять больше энергии и заряда батареи, чем обычное устройство.

Еще смартфон Honor может получить 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который обеспечит очень быстрый отклик и точность. Новые подробности должны раскрыть в ближайшие дни.

Ранее писали, что смартфоны Honor вышли в лидеры продаж в Европе. За первый квартал 2025 года показатели бренда выросли на 20%.

Сейчас Honor готовится выпустить серию смартфонов Magic 8, которой предсказывают большую проблему со скоростью зарядки. По предварительной информации, телефоны получат мощность 90 Вт.