Honor випустить недорогий смартфон із найпотужнішим чипом і швидким екраном: що про нього відомо

Китайська компанія Honor працює над смартфоном середнього класу, який може дебютувати з частотою оновлення екрана 165 Гц і передовим процесором.

Пристрій буде належати до сімейства GT, які славляться невисокою ціною при високій продуктивності та хорошій оптимізації для ігор. Вони мають топові характеристики й обмежені можливості штучного інтелекту. Про це в соціальній мережі Weibo повідомив відомий інформатор із ніком DigitalChatStation.

За його інформацією, Honor тестує новий смартфон із новітнім процесором серії Snapdragon 8. Також може бути використана нова металева середня рамка, яка підкреслить тонкий профіль нового телефону. Це також підвищить стійкість пристрою до падінь з висоти.

Передбачається, що смартфон отримає дисплей з роздільною здатністю 1,5K і надвисокою частотою оновлення 165 Гц. Це дуже висока частота для смартфона середнього класу, зазвичай вона зустрічається тільки на дорогих флагманських моделях.

Частота оновлення — це кількість оновлень зображення на дисплеї за секунду. Вимірюється в герцах (Гц). Більшість сучасних телефонів підтримують частоту оновлення 120 Гц, тоді як потрійний складаний дисплей Huawei використовує частоту оновлення 90 Гц.

Більш висока частота оновлення забезпечує більш плавне зображення і менше навантаження на очі. Вона також може поліпшити ігровий процес і підвищити швидкість відгуку екрана пристрою. Недоліком цієї функції є те, що вона може споживати більше енергії та заряду батареї, ніж звичайний пристрій.

Ще смартфон Honor може отримати 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців, який забезпечить дуже швидкий відгук і точність. Нові подробиці мають розкрити найближчими днями.

Раніше писали, що смартфони Honor вийшли в лідери продажів у Європі. За перший квартал 2025 року показники бренду зросли на 20%.

Зараз Honor готується випустити серію смартфонів Magic 8, якій пророкують велику проблему зі швидкістю зарядки. За попередньою інформацією, телефони отримають потужність 90 Вт.