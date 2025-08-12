Смартфони Honor б'ють рекорди продажів: чому вони так подобаються користувачам (фото)
Китайські смартфони Honor вийшли в лідери на європейських ринках смартфонів. За перший квартал 2025 року продажі цього бренду зросли на 20%.
Такого успіху вдалося досягти, зокрема, завдяки різноманітним лінійкам смартфонів, пише gizmochina.com. Однак для деяких користувачів китайська система найменувань може здатися дещо заплутаною. Видання допомагає розібратися в моделях і серіях Honor.
Серія Magic
Підійде для тих, хто шукає смартфони преміум-класу. На даний момент флагманом є Honor Magic 7 Pro, який конкурує з такими успішними моделями, як Samsung Galaxy S25 Ultra і Apple iPhone 16 Pro Max.
Телефон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite, має 50-мегапіксельну основну камеру в парі з 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом і оснащений функціями штучного інтелекту.
Є й базова модель Honor Magic 7. Вона оснащена тим же чипсетом Snapdragon 8 Elite і тими ж характеристиками, що і 7 Pro, за винятком телеоб'єктива.
Серія "Числа"
"Числова" серія Honor більш бюджетна, але теж з дуже хорошими зарактеристиками.
Остання модель — лінійка Honor 400. Преміум-модель Honor 400 Pro працює на базі Snapdragon 8 третього покоління, оснащена тією самою 200-мегапіксельною основною камерою, що й серія Magic, і має захист IP68.
Базовий Honor 400 оснащений процесором Snapdragon 7 третього покоління і має скромніший ступінь захисту від води IP65. Але він теж отримав 200-мегапіксельну камеру і OLED-дисплей.
Серія X
Тут усе ще лаконічніше — скромніший процесор, досить потужна батарея і дисплей нормального середнього рівня.
Характеристиками ця серія не вражає, але для базових функцій служить відмінно.
Також стало відомо, що китайський бренд Honor випустить смартфони з рекордно великою батареєю. Мова про акумулятор понад 8000 мАг.
Раніше компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, але технічно це не зовсім так.
Ще Фокус писав, що гаджети Honor потрапили в число найпопулярніших брендів смартфонів у Європі. Крім нього, з китайських телефонів у списку опинилися Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.