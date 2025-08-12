Смартфони Honor б'ють рекорди продажів: чому вони так подобаються користувачам (фото)

Китайські смартфони Honor вийшли в лідери на європейських ринках смартфонів. За перший квартал 2025 року продажі цього бренду зросли на 20%.

Такого успіху вдалося досягти, зокрема, завдяки різноманітним лінійкам смартфонів, пише gizmochina.com. Однак для деяких користувачів китайська система найменувань може здатися дещо заплутаною. Видання допомагає розібратися в моделях і серіях Honor.

Серія Magic

Підійде для тих, хто шукає смартфони преміум-класу. На даний момент флагманом є Honor Magic 7 Pro, який конкурує з такими успішними моделями, як Samsung Galaxy S25 Ultra і Apple iPhone 16 Pro Max.

Honor Magic 7 Pro називають гідною преміум-моделлю Фото: gizmochina.com

Телефон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite, має 50-мегапіксельну основну камеру в парі з 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом і оснащений функціями штучного інтелекту.

Є й базова модель Honor Magic 7. Вона оснащена тим же чипсетом Snapdragon 8 Elite і тими ж характеристиками, що і 7 Pro, за винятком телеоб'єктива.

Серія "Числа"

"Числова" серія Honor більш бюджетна, але теж з дуже хорошими зарактеристиками.

Остання модель — лінійка Honor 400. Преміум-модель Honor 400 Pro працює на базі Snapdragon 8 третього покоління, оснащена тією самою 200-мегапіксельною основною камерою, що й серія Magic, і має захист IP68.

Honor 400 — цілком пристойна базова модель Фото: phonearena.com

Базовий Honor 400 оснащений процесором Snapdragon 7 третього покоління і має скромніший ступінь захисту від води IP65. Але він теж отримав 200-мегапіксельну камеру і OLED-дисплей.

Серія X

Тут усе ще лаконічніше — скромніший процесор, досить потужна батарея і дисплей нормального середнього рівня.

Серія Х — найбюджетніша і лаконічна Фото: Honor

Характеристиками ця серія не вражає, але для базових функцій служить відмінно.

Також стало відомо, що китайський бренд Honor випустить смартфони з рекордно великою батареєю. Мова про акумулятор понад 8000 мАг.

Раніше компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, але технічно це не зовсім так.

Ще Фокус писав, що гаджети Honor потрапили в число найпопулярніших брендів смартфонів у Європі. Крім нього, з китайських телефонів у списку опинилися Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.