Китай знову дивує: Honor випустить смартфони з рекордно великою батареєю

Honor сертифікувала в Китаї два нових смартфони з ємністю акумулятора понад 8000 мАг.

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Пристрої виявили в базі даних під номерами "MTN-AN00" і "MTN-AN80", їм схвалили присвоєння коду моделі радіопередавального обладнання (CMIIT). Про подробиці повідомляє китайський портал IT Home.

Згідно з сертифікацією, обидві моделі мають номінальну ємність 8100 мАг. Типове значення, що просувається після виходу на ринок, оцінюється в рекордні 8200 мАг. Це на 1000 мАг більше, ніж у серії Honor 400 (7200 мАг).

На додаток до величезних батарей, сертифікація також показує, що обидва телефони матимуть зарядні пристрої з номерами моделей "HN-200400C00" і "HN-200400C01", які мають максимальну вихідну потужність 80 Вт. Хоча це трохи повільніше, ніж швидка зарядка Honor 400 Pro на 90 Вт, це значне прискорення порівняно із зарядкою Honor Power на 66 Вт.

Ідентифікатори нових телефонів невідомі, але є припущення, що вони можуть бути випущені як Honor X70 або Honor Power 2. Ймовірно, Honor продовжить працювати над мобільними телефонами з великою батареєю, щоб забезпечити триваліший час автономної роботи та отримати конкурентну перевагу.

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