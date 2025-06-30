Китай снова удивляет: Honor выпустит смартфоны с рекордно большой батареей

Honor сертифицировала в Китае два новых смартфона с емкостью аккумулятора больше 8000 мАч.

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Устройства обнаружили в базе данных под номерами "MTN-AN00" и "MTN-AN80", им одобрили присвоение кода модели радиопередающего оборудования (CMIIT) Подробности сообщает китайский портал IT Home.

Согласно сертификации, обе модели имеют номинальную емкость 8100 мАч. Типичное значение, продвигаемое после выхода на рынок, оценивается в рекордные 8200 мАч. Это на 1000 мАч больше, чем у серии Honor 400 (7200 мАч).

В дополнение к огромным батареям, сертификация также показывает, что оба телефона будут иметь зарядные устройства с номерами моделей "HN-200400C00" и "HN-200400C01", которые имеют максимальную выходную мощность 80 Вт. Хотя это немного медленнее, чем быстрая зарядка Honor 400 Pro на 90 Вт, это значительное ускорение по сравнению с зарядкой Honor Power на 66 Вт.

Идентификаторы новых телефонов неизвестны, но есть предположения, что они могут быть выпущены как Honor X70 или Honor Power 2. Вероятно, Honor продолжит работать над мобильными телефонами с большой батареей, чтобы обеспечить более продолжительное время автономной работы и получить конкурентное преимущество.

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